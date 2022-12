Modérer et protéger : l’opération de l’UE contre Musk

Les autorités de l’UE se bousculent pour protéger leur espace de médias sociaux contre “l’absolutiste de la liberté d’expression”

Après l’achat de Twitter par Elon Musk et les récentes réactions des bureaucrates bruxellois, il est devenu clair jusqu’où l’UE est prête à aller pour préserver sa propre bulle d’agenda politique.

Tout comme on a besoin d’un dictionnaire spécial pour comprendre l’œuvre de Kant et sa propre compréhension de certains termes et concepts, de plus en plus, on a besoin d’un dictionnaire spécial pour comprendre la langue de l’UE. Et la première entrée à rechercher est « F – Liberté ». Son synonyme, « liberté », est le premier mot de la devise française. Et avec le rachat de Twitter par Elon Musk et le souhait du milliardaire de rétablir une totale liberté d’expression sur la plateforme, nous avons une nouvelle opportunité d’essayer de la décrypter.

Commentant le partenariat franco-américain lors de son discours à la Maison Blanche le 1er décembre, le président français Emmanuel Macron a déclaré : “Nos deux nations sont sœurs dans leur lutte pour la liberté.” Des propos assez cohérents avec la rhétorique soudaine de l’UE concernant la liberté du peuple chinois face à la politique zéro Covid du Parti communiste chinois, la liberté des Ouïghours dans l’ouest de la Chine, la liberté des Russes opposés au Kremlin, la liberté des femmes iraniennes d’être comme les femmes occidentales… On pourrait s’éterniser sur cette liste, car elle est en constante évolution, s’adaptant au contexte géopolitique.

En tant que concept, la liberté d’expression est vraiment une illusion, car elle est régie, comme tout le reste dans le monde, par des rapports de force. L’UE a prouvé que ce fait difficile à admettre était vrai lorsqu’elle a rapidement interdit RT et Spoutnik après le début de l’opération militaire russe en Ukraine. Et il ne fait aucun doute que ce concept râpé est utilisé en géopolitique depuis des lustres, établissant des doubles standards amusants sinon pathétiques.

Mais les doubles standards ne sont pas vraiment le problème ici. Ce qui est en jeu, c’est de la pure logique. Thierry Breton, le commissaire au marché intérieur de l’UE, s’est entretenu avec Elon Musk afin de clarifier le point de Bruxelles. Et puis dit : “Je salue les déclarations d’intention d’Elon Musk pour préparer Twitter 2.0 pour le DSA [Digital Services Act]. Je suis heureux d’entendre qu’il l’a lu attentivement et qu’il considère qu’il s’agit d’une approche sensée à mettre en œuvre à l’échelle mondiale. Mais soyons également clairs sur le fait qu’il reste encore beaucoup de travail à faire, car Twitter devra mettre en œuvre des politiques d’utilisation transparentes, renforcer considérablement la modération du contenu et protéger la liberté d’expression, lutter contre la désinformation avec détermination et limiter la publicité ciblée.

Breton devrait remettre à chaque citoyen des États membres de l’UE des instructions, ou un guide, pour naviguer dans la logique de l’UE ici. “Pour renforcer la modération des contenus et protéger la liberté d’expression” c’est comme dire « Allons déjeuner ensemble ; tu es libre de commander tout ce que je te dis de manger.

Ces bureaucrates non élus ont menacé d’interdire la société nouvellement acquise par Musk dans l’UE s’il refusait de se conformer à leurs règles, et les médias grand public ont trouvé une nouvelle façon de faire la guerre à ceux qui ne sont pas d’accord avec tous leurs récits et restrictions : l’utilisation du mot « absolutiste ». Alors que Musk lui-même porte l’étiquette d ‘«absolutiste de la liberté d’expression», les experts l’utilisent comme un moyen de mettre au pilori ceux qu’ils ne peuvent pas rejeter comme des «théoriciens du complot». Dans ce contexte, « absolutiste » rime avec « terroriste », « extrémiste », ou tout ce que vous pouvez imaginer comme une menace.

Le célèbre professeur torontois Jordan Peterson a soutenu à maintes reprises que la liberté d’expression implique qu’il faut être défié et même offensé, qu’elle est une condition de la dialectique et du progrès. C’est du pur bon sens. Pas plus en Europe. Pendant la lutte contre la pandémie de Covid-19, afin de promouvoir leur politique de quarantaine, certains gouvernements européens ont déclaré qu’il était nécessaire de « limiter les libertés pour protéger la liberté ». Maintenant, ils doivent limiter la liberté d’expression afin de protéger la liberté d’expression – une logique qui peut, de manière compréhensible, laisser de nombreuses personnes sans voix.

Les choses deviennent plus claires quand on regarde ce qui est censé être modéré. Idées fausses scientifiques dangereuses, menaces, appels à la haine et à la violence ? Oui, mais pas tout à fait. Cela dépend de quel côté de l’agenda politique vous vous trouvez. Dans certains cas (crise ukrainienne, Covid-19, changement climatique), les opinions « inacceptables » subissent généralement une pression sociale intense et ne bénéficient pas de publicité dans les médias, même si elles échappent à la modération des réseaux sociaux.

Ensuite, il y a des questions qui ne peuvent même pas être discutées ouvertement : la politique de migration de masse de l’UE et l’agenda LGBTQ+, tous deux promus par les autorités. Dire qu’ils sont “promus par les autorités” n’est pas un euphémisme. En 2012, la BBC a cité Peter Sutherland, ancien président de Goldman Sachs et représentant spécial de l’ONU pour les migrations internationales, disant que l’UE “devrait saper l’homogénéité nationale.” Comme ces questions concernent directement les individus, il est assez facile de déclarer une menace à l’ordre national ou supranational, ainsi que d’invoquer des émotions, sans s’embarrasser d’arguments scientifiques – les opinions alternatives devraient être supprimées comme racistes, homophobes ou antisémites… eh bien, anti-humanité ou, comme dirait Justin Trudeau, anti-peuple.

Après avoir dû faire face à Donald Trump et à sa politique centrée sur le national, l’UE (ainsi que les démocrates aux États-Unis) fait maintenant face à l'”absolutiste” Elon Musk, qui a réhabilité l’ancien président américain sur le réseau qu’il a pris. Ils ont décidé d’agir rapidement et de lui imposer leur vision. Évidemment pas assez rapide, car Musk a des atouts dans sa manche. La publication le 3 décembre des “fichiers Twitter” par Musk par l’intermédiaire du journaliste Matt Taibbi révèle officiellement ce que n’importe qui avec un demi-cerveau avait remarqué il y a longtemps : Twitter avait favorisé le côté éveillé du spectre politique. Le journaliste Glenn Greenwald a tiré la sonnette d’alarme il y a dix ans.

Alors, que signifie « liberté » dans l’esprit des bureaucrates bruxellois ? C’est la liberté de l’UE, ainsi que de ses médias et partisans alignés, de pousser leur vaste programme de révolution socioculturelle et de l’imposer aux opposants qui ne veulent pas entendre parler de ce changement anthropologique – “Peu importe le prix” comme dirait Macron.