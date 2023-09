Modératrice du débat, Dana Perino : « C’est l’heure critique » pour les candidats républicains à 2024

« Ils sont tous d’accord à propos de Joe Biden. La façon d’avoir un moment d’évasion ne dépend pas de ce que vous allez dire à propos du président actuel. Il s’agit de savoir comment vous pensez que vous seriez un meilleur président que celui que nous avons actuellement, ou que celui que nous avons eu auparavant et qui se présente à nouveau », a déclaré Perino.

Trump ne sera pas là pour parer les attaques si ses rivaux décident de les lancer. L’ancien président contourne le deuxième débat à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan en Californie pour son propre rassemblement à Détroit, où il devrait s’adresser à plus de 500 travailleurs syndiqués représentant différents métiers, y compris les travailleurs de l’automobile, dans le contexte de la grève en cours à l’UAW.

La décision de Trump de sauter le débat – après s’être retiré du premier en faveur d’une interview avec l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson – n’est pas surprenante, étant donné le lieu. Quelques jours seulement avant l’événement, les membres du conseil d’administration et les conseillers de la Fondation et de l’Institut présidentiel Ronald Reagan ont décrit Trump comme un « enfant gâté dans un bac à sable » et l’ont comparé à Voldemort.

Fox News a réussi à attirer 12,8 millions de téléspectateurs lors du premier débat à Milwaukee. Bien que ces chiffres reflètent un intérêt pour les candidats républicains autres que Trump, ils n’ont pas dépassé le premier débat républicain en août 2015, lors de sa première campagne à la Maison Blanche.

Reste à savoir si cet intérêt entraînera des notes élevées pour Fox la deuxième fois, a déclaré Perino. Mais de nombreux électeurs espèrent toujours éviter une revanche Biden-Trump en 2024.

« Vous avez un nombre important de républicains qui disent qu’ils veulent un choix différent de celui des deux favoris en ce moment – ​​c’est-à-dire Trump ou Biden », a déclaré Perino. « Nous offrons donc l’opportunité et le lieu d’un débat afin que ces candidats qui veulent devenir commandant en chef et qui pensent qu’ils seraient un meilleur président que le président Trump puissent faire valoir leur cause devant des millions de personnes. »

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a critiqué les premiers modérateurs du débat de Fox, Martha MacCallum et Bret Baier, à propos de certaines de leurs questions.

— en particulier une question qui lui a été posée sur les ovnis – et leur rôle dans le contrôle de la scène.

La scène « était complètement hors de contrôle », a déclaré Christie. a déclaré lors d’une apparition sur CNN après le premier débat. « Et je suis déçu que les modérateurs n’aient pas joué un rôle plus important dans le contrôle de ce qui se passait. »

Mais garder les choses civiles dépend en fin de compte des candidats, a déclaré Perino.

«C’est dans mon esprit que je pense au contrôle du débat. Cependant, cela dépend en grande partie des candidats », a déclaré Perino. « C’est aux candidats de comprendre que si vous parlez à quelqu’un, cela veut dire que les micros s’annulent, que personne n’entend ce que vous dites, donc ce n’est pas productif. Et je ne sais pas si je peux faire quelque chose à ce sujet », a-t-elle ajouté plus tard.

Quant aux questions, elle et les co-animateurs Stuart Varney de Fox et Ilia Calderón d’Univision « travailleront ensemble pour trouver un moyen de faire de ce débat le plus informatif pour les gens qui regardent », a déclaré Perino.

Univision devrait également diffuser une version espagnole du débat de mercredi, un signe supplémentaire de la volonté du Parti républicain d’attirer les électeurs hispaniques et latino-américains qui se sont aigris contre Biden. Ce bloc de vote est désormais au cœur de la contre-programmation de la campagne Biden, qui a annoncé vendredi un achat de 25 millions de dollars pour diffuser une publicité intitulée « La Diferencia ». Le Annonce de 30 secondes sera diffusé en espagnol et en anglais sur une diffusion simultanée Univision du débat de mercredi, selon la campagne.

Les électeurs latinos sont « de plus en plus disposés à considérer les Républicains », a déclaré Perino. « Maintenant peut [the candidates] ramener ça à la maison ? Cela reste à voir, mais ils ont l’opportunité de le faire.