Le géant Apple basé à Cupertino prévoit de sortir deux ordinateurs portables MacBook Pro redessinés l’année prochaine et un nouveau MacBook Air en 2022, tous dotés d’écrans mini-LED et de chipsets Apple Silicon, selon les notes de recherche du célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo. Les notes de recherche ont été consultées pour la première fois par MacRumours, qui rapporte que cela pourrait être une clarification d’un rapport précédent qui indiquait que les MacBooks redessinés seraient lancés à la fin de 2021.

Selon les notes de recherche, Kuo dit que les nouveaux modèles de MacBook Pro seront livrés avec une conception de facteur de forme entièrement nouvelle. Il a déclaré que les modèles de MacBook Pro redessinés et le nouveau MacBook Air qui arrivera en 2022 seront dotés d’un écran mini-LED et de puces Apple Silicon. Kuo mentionne également qu’Apple sera en mesure de compenser le coût accru de l’utilisation de panneaux mini-LED dans les appareils Mac car le coût des puces Apple Silicon est nettement inférieur à celui des processeurs Intel. Les produits Apple dotés d’écrans mini-LED devraient également enregistrer des expéditions plus élevées que prévu, car TFI Securities a révisé ses prévisions d’expédition de 350% pour 2021 et de 450% pour 2022. Apple devrait expédier 10 à 12 millions d’appareils mini-LED en 2021. et 25 à 28 millions d’appareils mini-LED en 2022. La raison de ces estimations révisées est la baisse du coût attendu des appareils Apple mini-LED.

Kuo avait déclaré pour la dernière fois qu’Apple lancerait un iPad avec un écran mini-LED au cours du premier semestre de l’année prochaine. Un écran mini-LED utilise 1000 à 10000 LED individuelles au lieu d’un écran rétroéclairé par LED traditionnel, offrant une performance similaire à celle d’un écran OLED. On dit qu’il offre une meilleure qualité et est considéré comme plus économe en énergie et plus facile à regarder.