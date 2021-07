L’expert conservateur au discours rapide Ben Shapiro s’est hissé au sommet du tas d’actualités sur Facebook malgré les contrôles soi-disant stricts de la plate-forme sur la « désinformation », a déclaré NPR lundi, les perles fermement serrées au poing.

La National Public Radio a admis que le site de Shapiro, le Daily Wire, ne «comprennent normalement des mensonges, » et est même (selon sa propre page Normes et politiques) « engagé à des rapports véridiques, précis et éthiques” – mais ce n’est pas la question, reniflèrent-ils.

Shapiro a semblé perplexe de découvrir que la dernière excuse pour apparemment essayer de le mettre hors ligne n’était pas « fausses nouvelles, » ou alors « déni du changement climatique, » ou l’un des autres suspects habituels – mais au lieu d’être « ouvertement conservateur. «

Selon NPR, Facebook devrait probablement nous supprimer parce que nous sommes ouvertement conservateurs. Pas à cause de la « désinformation ». Parce que nous sommes conservateurs. On ne s’en cache pas. pic.twitter.com/gjJu3eqifQ – Ben Shapiro (@benshapiro) 19 juillet 2021

« On ne s’en cache pas», a-t-il insisté lundi dans un tweet répondant à la chape de NPR dénonçant sa politique même comme un anathème pour les médias sociaux.

La désinformation et l’opinion sont deux pois dans la même cosse, semble impliquer NPR – du moins, tant que cette opinion va à l’encontre du récit dominant.

Jaime Settle, directeur du Laboratoire de réseaux sociaux et de psychologie politique du College of William & Mary, a déclaré que le Daily Wire répondait à une demande de «indignation politique» et a suggéré que Shapiro tenait le marché des idées en otage avec de la désinformation – sans pour autant mentir.

Si vous avez supprimé suffisamment de contexte, toute vérité peut devenir une information erronée.

Une telle approche consistant à ne couvrir que des histoires qui renforcent un programme conservateur, et à n’inclure que certains faits, laisse les lecteurs éloignés du site « avec l’impression que les politiciens républicains peuvent faire peu de mal et annuler la culture est l’une des plus grandes menaces de la nation« , a déclaré NPR.







Trump a été espionné, alors pourquoi pas Tucker ? Il n’y a pas de place pour la dissidence dans Notre Démocratie









La vérité ne dégénère pas nécessairement en mensonge par manque de prise en main épistémologique minutieuse, mais faire l’affirmation audacieuse sans contexte semble prouver la thèse de Settle. Après tout, qui parmi le public typique de NPR est familier avec le genre de matériel habituellement diffusé à la radio conservatrice, sans parler du contenu standard que Shapiro publie sur son site ?

Il est beaucoup plus facile de diaboliser ce que l’on ne connaît pas, car il peut être rejeté facilement à grands traits, sans la dyspepsie psychologique qui accompagne le fait de savoir que l’on ment.

NPR, après tout, a officiellement déclaré en octobre que faire un reportage sur l’ordinateur portable de Hunter Biden serait un « perte de temps”, en disant essentiellement que les vérités gênantes équivalent désormais à une désinformation digne d’être supprimée.

Malgré aucune preuve que les histoires explosives du New York Post sur le contenu de l’ordinateur portable du jeune Biden étaient fausses, elles ont été déclarées par NPR comme « pas vraiment des histoires » et « juste de pures distractions» qui font perdre le temps des lecteurs et téléspectateurs.

Ce n’est un secret pour personne, Shapiro est soutenu par l’argent de milliardaires de droite qui ont poussé son contenu de manière fiable avant qu’aucune base de fans organiques n’existe pour le faire – mais il n’est pas le seul expert politique à s’appuyer sur un financement extérieur pour faire passer son message.

En effet, les Jeunes Turcs, un ancien média progressiste qui a analysé la «machine» de financement de Shapiro dans un article de 2018, ont vu la politique de leur propre chaîne basculer loin vers le centre néolibéral à la suite d’un don de 20 millions de dollars du soutien de Clinton Jeffrey Katzenberg en 2017.

Ironiquement, les directeurs narratifs semblent obstinément incapables de comprendre en quoi ils sont eux-mêmes responsables du succès de Shapiro. En empêchant les personnalités authentiques des médias alternatifs – celles qui n’ont pas les riches sponsors que Shapiro et ses semblables ont tirés parti de la victoire – de rester sur les réseaux sociaux grâce à un flux sans fin de violations des règles signalées une fausse grève de YouTube là-bas), seuls les riches et les bien connectés peuvent se rapprocher du public s’ils vendent quelque chose de plus que du pablum grand public.

NPR n’arrive même pas à comprendre la source de son aversion pour Shapiro. Dans son article de lundi, il a reconnu que la plupart du contenu du Daily Wire n’était pas un reportage original, mais des nouvelles d’autres sites reconditionnées « avec une inclinaison conservatrice » et donné « un éclat intellectuel. «

Il a ensuite déployé le fondateur de ThinkProgress et de Popular Information, Judd Legum, pour se plaindre que pour cela «effort minimal», le Daily Wire est «récompensé par un engagement massif sur Facebook.«

En fin de compte, alors que NPR peut pointer du doigt Shapiro pour son « modèle commercial basé sur l’indignation», ce sont les directeurs narratifs dont la vision du monde centrée sur Trump – de plus en plus obsolète à mesure que la présidence de l’homme s’efface dans le rétroviseur – laisse son public mousser à la bouche. Le Bad Orange Man occupe une infinité de biens immobiliers gratuits dans leur tête, et l’indignation les fait revenir.

Malheureusement pour eux, ce public diminue et leurs nouvelles tactiques basées sur le ciblage de personnalités conservatrices non Trump – Tucker Carlson de Fox News, par exemple – ne ramènent pas exactement le bacon à la maison.

Personne ne tombe dans le piège de cette dernière redéfinition de la «désinformation» en tant que «faits ou opinions que nous n’aimons pas» – et même certains invités de CNN ont en avoir assez de la suffisance moralisatrice qui se déverse par vagues de la télévision.

L’hypocrisie de NPR n’a pas été perdue sur les réseaux sociaux, où beaucoup ont souligné que NPR suscitait l’indignation contre la prétendue machine à scandale de Shapiro afin – certains ont suggéré – d’appeler au retrait d’un concurrent plus performant de Facebook.

Je me demande si NPR accueillerait favorablement un examen approfondi du contenu pour voir quelles « histoires spécifiques » ils choisissent de couvrir et sous quel angle ils les couvrent. Certes, le NPR financé par l’État et donc prétendument neutre n’aura aucun parti pris politique ni aucun penchant… – Dan Andros (@DanAndros) 19 juillet 2021

Les défenseurs de NPR ont toutefois souligné que le réseau s’était arrêté avant d’appeler au retrait de Shapiro des ondes.

NPR ne suggère à aucun moment que FB supprime The Daily Wire. Plus de malhonnêteté, vraisemblablement dans le but de renforcer son statut de victime, de Shapiro. https://t.co/UCjCmC8RdA – Jordan Jameson (@NJordanJameson) 19 juillet 2021

