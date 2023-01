“Modèle de service, d’humilité”: le pape François dirigera les funérailles de l’ex-pontife Benoît

Le pape François présidera les funérailles de Benoît XVI au Vatican.

Les funérailles devraient attirer 100 000 personnes.

Benoît a été le premier pape en six siècles à démissionner.

Le pape François présidera jeudi les funérailles de son prédécesseur Benoît XVI au Vatican, un événement sans précédent dans les temps modernes qui devrait attirer des dizaines de milliers de personnes.

Près d’une décennie après que Benoît XVI est devenu le premier pontife à démissionner en six siècles, son successeur dirigera une messe de requiem sur la vaste place Saint-Pierre avant que son corps ne soit déposé dans les tombes papales sous la basilique Saint-Pierre.

Le pape émérite allemand n’était plus chef d’État, mais des dirigeants mondiaux, dont le chancelier allemand Olaf Scholz, assisteront aux funérailles, aux côtés de membres de la famille royale européenne et de 3 700 prêtres, selon le Vatican.

Benoît, né Joseph Ratzinger, est décédé samedi à l’âge de 95 ans, mettant fin à une situation sans précédent d’avoir deux “hommes en blanc” – lui et François – vivant au Vatican.

Environ 195 000 personnes ont déjà rendu hommage pendant trois jours à la basilique, a indiqué le Vatican, le corps de Benoît en robe papale rouge posé devant l’autel.

Mercredi soir, il a été transféré dans un cercueil de cyprès pour les funérailles de jeudi, qui commencent à 09h30 (08h30 GMT) et qui, selon les autorités, attireront 100 000 personnes.

Benoît sera ensuite enterré dans l’ancien tombeau de Jean-Paul II dans les grottes du Vatican, une crypte sous la basilique contenant plus de 90 tombes de papes.

Le corps de son prédécesseur a été déplacé dans la partie principale de la basilique lors de sa béatification en 2011. Jean-Paul II a été fait saint en 2014.

Le Portugal a décrété jeudi une journée de deuil national, tandis qu’en Italie, les drapeaux seront mis en berne sur les bâtiments publics.

En Allemagne, les cloches des églises sonneront à 11h00 en mémoire du premier pape allemand depuis 1 000 ans.

Les milliers de personnes qui ont fait la queue cette semaine pour voir le corps de Benoît XVI comprenaient un mélange de catholiques et de touristes curieux.

“Malgré ce que certains pensent, pour moi personnellement, il était un père, dans la foi et aussi un modèle de service, d’humilité et de recherche de la vérité”, a déclaré un pèlerin, le producteur de vin Marco Felini.

Benoît était un théologien brillant mais une figure de division qui a aliéné de nombreux catholiques avec sa défense acharnée de la doctrine conservatrice sur des questions telles que l’avortement.

Ses huit années à la tête de l’Église catholique mondiale ont également été marquées par des crises, allant des luttes intestines au sein du Vatican au scandale mondial des abus sexuels cléricaux et de leur dissimulation.

Lorsqu’il a démissionné, Benoît a déclaré qu’il n’avait plus la “force d’esprit et de corps” nécessaire à la tâche, se retirant dans une vie tranquille dans un monastère des jardins du Vatican.

On disait que lui et Francis, un jésuite argentin, s’entendaient bien, mais les interventions ultérieures de Benoît XVI signifiaient qu’il restait un porte-drapeau pour les catholiques conservateurs qui n’aimaient pas la position plus libérale de son successeur.

François – qui a fait l’éloge du “noble, gentil” Benoît après sa mort au monastère – a maintenant l’expérience inhabituelle de présider ses funérailles.

La dernière fois qu’un pape a présidé les funérailles de son prédécesseur, c’était en 1802, lorsque Pie VII a dirigé la cérémonie pour Pie VI – mais les circonstances étaient très différentes.

Pie VI mourut en 1799 en exil, prisonnier de France, et fut inhumé à Valence. Son successeur fit exhumer sa dépouille et la ramener en Italie, avant d’avoir droit à des funérailles papales à Saint-Pierre.

Environ 1 000 policiers assureront la sécurité lors des funérailles, renforcés par de nombreux civils de la protection civile italienne, tandis que plus de 1 000 journalistes sont accrédités.

Les seules délégations officielles viennent d’Allemagne et d’Italie.

D’autres dignitaires, dont des membres de la famille royale belge et espagnole, les présidents de Lituanie, de Pologne, du Portugal, de Hongrie, de Slovénie et du Togo, et les premiers ministres de la République tchèque, du Gabon et de la Slovaquie, entre autres, sont présents à titre personnel.

Les serveurs d’autel offrent des fleurs pour feu le pape émérite Benoît XVI après la messe de requiem dans une église de Malolos, Bulacan. AFP PHOTO : Jam Sta Rosa, AFP

Le service suivra les funérailles papales traditionnelles, avec quelques changements dans les prières et les lectures pour refléter le statut de Benoît XVI en tant que pape émérite.

Avant d’être déposé dans la crypte, son cercueil en cyprès sera d’abord placé dans un cercueil en zinc, puis dans une caisse en bois.

Comme le veut la tradition, des pièces de monnaie et des médailles frappées pendant son pontificat et un texte écrit décrivant son pontificat, scellé dans un cylindre de métal, seront placés à côté de son corps.