Quelqu’un dans l’AFC Ouest a-t-il une chance de détrôner Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City ? Les Bills de Buffalo sont-ils toujours les rois de l’AFC Est ? Dans moins de trois semaines, nous commencerons à avoir des réponses.

Mais en attendant, alors que les listes sont presque finalisées, il est temps pour nous de lancer mon modèle de projection NFL pour avoir une idée de la situation de la prochaine saison de la NFL. Aujourd’hui, nous allons examiner les totaux de victoires projetés pour chaque équipe de l’AFC pour voir ce que nous pouvons attendre de cette conférence au cours de la saison 2024. Nous examinerons la NFC mardi.

Pour rappel, mon modèle de projection NFL prend des données de jeu par jeu et crée une projection offensive et défensive pour chaque équipe. À partir de là, je simule chaque match de cette saison – et je répète ce processus 100 000 fois – pour voir combien de matchs une équipe est susceptible de gagner, à quelle fréquence elle se qualifie pour les séries éliminatoires ou remporte sa division et même le Super Bowl. Mais aujourd’hui, nous nous concentrons uniquement sur le total des victoires.

Modèle de projection de la NFL : AFC

AFC Est

Les Bills ont remporté quatre titres consécutifs de l’AFC Est, mais après une intersaison de renouvellement des effectifs, marquée par l’échange du receveur Stefon Diggs aux Texans de Houston, des doutes planent sur les chances de Buffalo de remporter un cinquième titre consécutif.

Eh bien, pas selon mon modèle.

Certes, c’est plus serré que les années précédentes, mais les Bills restent l’équipe à battre à l’Est. Josh Allen est le meilleur quarterback de la NFL, hors Mahomes, et les deux autres prétendants à la division ont encore des questions.

Miami vient de signer Tua Tagovailoa pour une méga-prolongation, mais l’attaque des Dolphins n’a pas été en mesure de faire face à une concurrence de qualité. Les Jets de New York espèrent obtenir une saison complète d’un Aaron Rodgers en bonne santé, mais il a plus de 40 ans et revient d’une déchirure du tendon d’Achille, alors quelles sont les attentes réalistes ? Oui, la défense devrait être d’élite, mais j’ai toujours des inquiétudes concernant l’attaque. Et pour ce que ça vaut, les Colts d’Indianapolis ont remporté autant de titres de l’AFC Est que les Jets depuis 1999 malgré le fait qu’ils jouent dans l’AFC Sud depuis 2002. L’analyse de cette division se résume simplement à savoir si vous pensez que les Jets peuvent tirer davantage de Rodgers ou si les Dolphins peuvent tirer davantage de Tagovailoa pour éliminer les Bills. Mon modèle serait plutôt de parier sur Allen qui élèvera l’attaque de Buffalo alors qu’ils défendent le trône.

AFC Nord

Vous ne trouverez pas de division plus serrée au sommet que l’AFC Nord. Mon modèle place les Ravens de Baltimore et les Bengals de Cincinnati séparés par seulement 0,03 victoire, ce qui favorise les Bengals.

Bien que le modèle reconnaisse que Baltimore a la meilleure équipe, les Ravens doivent jouer un calendrier de première place tandis que les Bengals bénéficient d’un calendrier de quatrième place.

Les Cleveland Browns et les Pittsburgh Steelers complètent le bas de la division, car mon modèle s’attend à ce que les deux équipes régressent par rapport au succès de l’année dernière. Les deux équipes ont encore des questions au poste de quarterback et comptent sur de bonnes défenses. Ce n’est pas une stratégie judicieuse d’une année sur l’autre. Au bout du compte, une attaque doit se montrer à la hauteur pour que vous puissiez régulièrement participer aux séries éliminatoires et connaître le succès en fin de saison. Un cran plus loin, les Browns ont eu un bilan de 6-2 dans les matchs à un seul point l’année dernière, tandis que les Steelers ont eu un bilan de 9-2. On peut dire sans se tromper que la séquence de 17 ans de records de .500 ou plus de l’entraîneur des Steelers Mike Tomlin est en danger.

AFC Sud

Cette division pourrait bien être la plus amusante de l’AFC cette saison. De jeunes quarterbacks prometteurs et dotés d’un potentiel prometteur dirigent chaque équipe.

CJ Stroud a mené les Texans de Houston au titre de division l’année dernière. Bien qu’il ait réalisé une saison de recrue historique, il est difficile de savoir s’il y aura un deuxième bond en avant en raison de sa qualité de l’année dernière. Gardez à l’esprit que les Texans passent d’un calendrier de quatrième place à un calendrier de première place. Cela va rendre la vie plus difficile.

Les Jaguars de Jacksonville savent qu’ils ont quelque chose de spécial avec Trevor Lawrence, mais ils n’ont pas réussi à mettre tout cela en place. Pourtant, je pense qu’ils sont clairement la deuxième meilleure équipe de la division, mais avec une large gamme de résultats.

Ensuite, il y a les Indianapolis Colts avec Anthony Richardson et les Tennessee Titans avec Will Levis. Nous n’avons pas eu un échantillon énorme de ces deux équipes pendant leurs premières saisons, mais elles ont fait assez pour inspirer l’espoir. C’est la seule division AFC dans laquelle je peux imaginer que chaque équipe sortira vainqueur. Cependant, jusqu’à ce qu’un autre quarterback atteigne le niveau de Stroud, les Texans méritent d’être désignés favoris.

AFC Ouest

L’AFC Ouest, et bien sûr l’AFC, passe par Kansas City. Les Chiefs ont montré l’année dernière qu’ils n’avaient même pas besoin de l’avantage du terrain pour remporter l’AFC, et c’est une pensée effrayante pour le reste de la conférence.

C’est un match facile quand on a le meilleur quarterback de la ligue en la personne de Mahomes, alors que deux équipes de la division (les Raiders de Las Vegas et les Broncos de Denver) ne devraient pas être des prétendantes aux playoffs. C’est un chemin facile vers au moins un match de playoffs à domicile pour les Chiefs.

L’équipe que je n’ai pas encore mentionnée est celle des Chargers de Los Angeles, qui a fait sensation pendant l’intersaison en embauchant Jim Harbaugh, qui venait du Michigan. Harbaugh a gagné partout où il est allé, et je m’attends à ce qu’il continue de la même manière puisqu’il aura Justin Herbert pour mener son attaque offensive physique. Mais une blessure au fascia plantaire d’Herbert au début du camp d’entraînement limite ce que pourrait être leur plafond. Ils sont en pleine période de transition de rotation de l’effectif – Keenan Allen, Mike Williams et Austin Ekeler sont partis pendant l’intersaison – mais un Herbert en bonne santé avec Harbaugh sur la touche devrait leur donner au moins une chance de détrôner les Chiefs de la première place.

(Photo de Patrick Mahomes : Kevin Sabitus / Getty Images)