Modèle de Glasgow, jongler entre les emplois pour rembourser l’hypothèque, entre dans le contenu pour adultes ; Alors…

Depuis que les sites de création de contenu pour adultes comme Fanvue et OnlyFans ont émergé, ils ont été largement utilisés par les modèles pour gagner de l’argent rapidement et pour certains, ils les ont même aidés à surmonter les obstacles financiers. L’une d’elles est Chloe, 25 ans, de Glasgow, qui avait du mal à rembourser l’hypothèque de sa première maison.

Selon un rapport du Daily Star, Chloé a acheté une maison en 2019 pour 2,1 lakh livres, soit environ Rs 2 crore. Elle l’a acheté sur l’hypothèque et le rembourser l’a obligée à travailler deux quarts de travail, l’un dans un centre d’appels et l’autre comme barman. Parlant à Mirror, elle a dit que c’était son rêve de posséder sa propre maison et qu’elle a commencé à gagner et à économiser à l’âge de 16 ans pour réaliser ses rêves.

Cependant, jongler avec deux emplois n’était pas facile et elle a rapidement décidé de commencer à créer du contenu pour adultes sur la page d’abonnement réservée aux adultes Fanvue. Elle a décidé de profiter de sa popularité déjà existante sur Instagram et très vite, elle a également eu un nombre important de fans sur Fanvue. Elle a pu rembourser la totalité de son hypothèque en seulement 12 ans après avoir créé son compte Fanvue. Chole a ensuite quitté son emploi l’année dernière pour devenir créatrice de contenu pour adultes à plein temps. À l’heure actuelle, elle gagne environ Rs 57 lakh par mois grâce à ses abonnés Fanvue.

Maintenant, elle est sur la bonne voie pour acheter sa deuxième propriété et tout dépend de son contenu racé. Chloé a parlé de certains des fétiches de ses abonnés et certaines demandes incluent l’écriture de leurs noms sur son corps. Elle a également déclaré qu’elle recevait des commentaires négatifs de la part de son entourage pour son travail. À ce sujet, Chole a déclaré: “Vous devez vous concentrer sur les 90% d’ondes positives plutôt que sur les 10%.”

