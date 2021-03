Modèle abordable et détaillé des couleurs de la série OnePlus 9 qui s’appellera OnePlus 9R

Nous sommes à seulement une semaine de OnePlus révélant la date de lancement de son événement OnePlus 9. Parallèlement aux OnePlus 9 et 9 Pro, nous nous attendons à une offre plus économique, qui aurait été le OnePlus 9 E / Lite. La semaine dernière Evan Blass a révélé que l’appareil pourrait en fait s’appeler OnePlus 9R, ce qui a été confirmé plus tard par Ishan Agarwal dans un rapport séparé.





Le surnom OnePlus 9R confirmé par Evan Blass

Une nouvelle fuite de OxygenUpdater nous explique les coloris possibles des OnePlus 9 et Pro. Le OnePlus 9 arriverait dans Astral Black, Arctic Sky, Winter Mist. T-Mobile obtient des unités Astral Black, Winter Mist tandis que Verizon aura des couleurs noir brillant et violet dégradé brillant. Le OnePlus 9 Pro arrive en Stellar Black, Forest Green, Morning Mist. Les utilisateurs de T-Mobile n’obtiendront que la version Morning Mist.





Table avec coloris OnePlus 9 et 9 Pro

Selon les rumeurs, la OnePlus Watch, dont la rumeur est longue, arriverait aux côtés de la série OnePlus 9 et les nouveaux rapports confirment que nous verrons enfin les premiers débuts de la marque en matière de smartwatch.











Montre OnePlus, version sport

