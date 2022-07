Mode tomate – Le New York Times

Je suis en plein mode tomate, une phrase que j’ai vu tweeté cette semaine par l’excellent journaliste alimentaire du magazine new-yorkais Chris Crowley qui suit de près mon état d’esprit actuel. Je me déchaîne au marché, achetant toutes sortes de tomates, les disposant sur mon comptoir avec révérence, puis les mangeant comme si j’avais rejoint un ordre religieux consacré à cet aliment particulier et très saisonnier.

Je fais de la salade Caprese, de la salade de maïs et de tomates, de la salade-e Shirazi, des pâtes aux tomates marinées, des sandwichs aux tomates enrichis d’une épaisse couche de mayonnaise. J’ai vu qu’Ina Garten a posté une salade de tomates au fromage bleu sur Instagram, une combinaison que je n’ai pas eu depuis longtemps et que je vais essayer cette semaine. (Elle a dit qu’elle achète un poulet rôti pour l’accompagner, et le dîner est prêt. Si Ina le fait, vous devriez le faire aussi.) Je ferai aussi de la sauce moyo pour accompagner du poisson grillé. Et gaspacho. Et regardez cette magnifique tarte aux tomates et ce paneer con tomate. Je suis un monstre de la tomate. Je ne serai pas arrêté.

Dites-moi comment vous utilisez les tomates d’été, et vous pourriez apparaître dans une future newsletter ; Je suis [email protected], et j’aime entendre ce que vous cuisinez.