Les maires des « villes sanctuaires » voient cette distinction dont ils étaient autrefois fiers se retourner contre eux de manière considérable.

Le maire de la ville de New York, Eric Adams, a trouvé une excuse pour quitter sa propre ville afin de partir en « mission d’enquête » sur la cause du désordre à la frontière. Le voyage d’Adams aurait pu être beaucoup plus court s’il s’était rendu là où le problème est originaire : la Maison Blanche Biden.

Au lieu de cela, Adams est en Amérique du Sud :

Nous partons pour notre mission d’enquête sur les demandeurs d’asile au Mexique, en Équateur et en Colombie. Cette crise n’a pas commencé à New York, mais nous intensifions nos efforts pour diriger et développer des solutions aux niveaux local, national et international. pic.twitter.com/FQckNNCB57 – Le maire Eric Adams (@NYCMayor) 4 octobre 2023

Pendant ce temps, dans certaines parties de Chicago, les habitants en ont assez de l’afflux de clandestins :

Les Chicagoiens en ont assez. Le programme de football pour les jeunes d’Amundsen Park devrait être expulsé du terrain de jeu du quartier afin de pouvoir devenir un refuge pour migrants lundi. Les joueurs sont venus protester. pic.twitter.com/Js77GTv78V – Presse citoyenne libre (@CitizenFreePres) 5 octobre 2023

Quelles sont les chances que la plupart d’entre eux votent à nouveau pour les Démocrates l’année prochaine ? Nous dirions que les chances sont assez élevées, mais il est évident que la Maison Blanche de Biden est un peu préoccupée par un retour de flamme sur l’ouverture des frontières.

Vous vous souvenez quand Biden et les Démocrates ont qualifié le mur frontalier de Trump de raciste, xénophobe et inefficace ? Il semblerait que les choses aient changé :

L’administration Biden fait marche arrière et ouvre la voie à un nouveau mur frontalier en renonçant aux lois environnementales https://t.co/o0UfB42mZp pic.twitter.com/AfkRkE5LFt – Poste de New York (@nypost) 5 octobre 2023

L’administration Biden annonce qu’elle a renoncé à 26 lois fédérales dans le sud du Texas pour autoriser davantage de constructions pour le mur frontalier après la pression exercée par de hauts responsables démocrates pour faire face à l’afflux de migrants au cours de l’année écoulée. https://t.co/rNyQ0O4oFb – NBC Nouvelles (@NBCNews) 5 octobre 2023

Les démocrates savent qu’ils doivent endiguer le flux pour se donner le temps de trouver comment faire inscrire illégalement sur les listes électorales les dizaines de millions qu’ils ont déjà laissés entrer.

La zone où la construction est prévue a connu « un nombre élevé d’entrées illégales », selon les autorités. « Il existe actuellement un besoin aigu et immédiat de construire des barrières physiques et des routes à proximité de la frontière des États-Unis afin d’empêcher les entrées illégales aux États-Unis dans les zones du projet », a déclaré Alejandro Mayorkas, secrétaire du DHS. un avis publié sur le registre fédéral américain.

Il ne leur a fallu que près de trois ans pour se décider à agir.

Merci en grande partie à DeSantis et Abbott. https://t.co/uPm6SIIMcn -Ellen Carmichael (@ellencarmichael) 5 octobre 2023

Forcer les Démocrates qui dirigent des « villes sanctuaires » à subir les conséquences de la politique frontalière désastreuse de Biden a donné des résultats.

Pas raciste quand Joe le fait 😑 – John Smith (Nouveau) 🇺🇲 (@JohnSmithNew2) 5 octobre 2023

Toujours se rappeler: Mur de Trump = RACISTE Mur Biden = PAS RACISTE SUIVEZ LA SCIENCE !!! 🤡🤡🤡 https://t.co/8oqur1y6Vf –Joe Blo (@NormalGuy223) 5 octobre 2023

Ce sera un mur frontalier non raciste – Dan Victor, CFA (@theRealDanVCFA) 5 octobre 2023

Les chiffres doivent être terribles pour Biden et les Démocrates :

Comment savez-vous que le DNC est en mode panique ?#MatinJoe https://t.co/p0nczCshLy – Snooze de l’État bleu (@BlueSnoozeBlue) 5 octobre 2023

Les sondages internes doivent être épouvantables https://t.co/Lj9vfwQQ5H – Edward Badgette (@acrimonyand) 5 octobre 2023

Maintenant que le mal est fait, ils peuvent prétendre s’attaquer réellement au problème pour tenter de renverser la situation dans les sondages.

Je suis si confus. Je pensais que la frontière était sécurisée. https://t.co/nOF7xBCntn pic.twitter.com/9vu5Q3z7fh – Artist_Angie : Sensei du sarcasme (@Artist_Angie) 5 octobre 2023

C’est presque comme si cette administration avait menti tout le temps sur la sécurité de la frontière.

Il a suffi de quelques bus chargés pour les briser. N’oubliez pas cela et triplez les bus en direction du nord. https://t.co/nUGUUc2UFr – Le chevalier Dank 🦇 (@capeandcowell) 5 octobre 2023

Les politiques de gauche sont fondées sur l’imagination, l’émotion et la méchanceté, et échouent toujours lorsqu’elles sont confrontées à la réalité. Mais même si/quand ils font marche arrière, les dégâts et la misère causés par leurs conneries naïves sont déjà faits. https://t.co/WiiIPtJqPF – Erich Hartmann (@erichhartmann) 5 octobre 2023

