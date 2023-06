Mode milanaise : Prada anime la forme masculine avec une couture des années 1940 qui vise à libérer et non à restreindre

MILAN (AP) – L’architecture du showroom de Prada change à chaque saison, mais jamais aussi fluide que pour la mode masculine printemps-été 2024.

La collection a été vue à travers un mur de boue claire qui tombe – une forme d’architecture fluide – qui s’est rassemblée sur la piste de grille métallique en tas de mousse verte. L’architecture en mouvement était une métaphore d’une collection destinée à exprimer la fluidité de la mode masculine.

Quelques faits saillants du troisième jour de la Fashion Week de Milan avec des défilés principalement masculins pour le printemps et l’été prochains :

PRADA EXPLORE LA FLUIDITÉ

Prada explore la fluidité de la mode masculine, à travers une silhouette workwear des années 1940 qui est en même temps libératrice.

Les co-directeurs créatifs Miuccia Prada et Raf Simons ont déclaré qu’ils expérimentaient l’idée d’une architecture fluide qui anime la forme masculine, sans jamais la contraindre.

Les éléments constitutifs de la collection sont la chemise blanche, le short mi-cuisse, les chaussettes noires et les mocassins brillants à semelle épaisse. Vêtements pour vrais hommes, la collection comprend également des jeans, des blazers et des imperméables. Le look peut être superposé avec un gilet de journaliste. Les sacs en cuir sont souples, avec des poches décoratives.

Les textiles sont super légers, permettant de rentrer soigneusement des chemises ou des vestes boutonnées dans des shorts, qui sont froncés à la taille, soulignant une forme masculine idéalisée : épaules larges, taille étroite.

« Nous étions très intéressés de voir comment nous pourrions libérer cela, dans le sens où vous aviez beaucoup de liberté de mouvement », a déclaré Simons.

Des imprimés d’inspiration hawaïenne de dragons de science-fiction étaient recouverts d’une longue frange, créant du mouvement. Les poches sur le gilet d’un journaliste étaient plus décoratives qu’utilitaires, ont déclaré les concepteurs. Les looks étaient finis avec des lunettes et des bandeaux moulés, véhiculant une énergie cinétique.

CHARLES JEFFREY LOVERBOY PROPOSE LA NOUVELLE ÈRE CAROLÉENNE

Le designer britannique Charles Jeffrey a proposé une joyeuse collection Loverboy pour une nouvelle ère caroléenne en Grande-Bretagne, animée par le peuple et inspirée par la saison tumultueuse où le roi Charles III est monté sur le trône au milieu des troubles politiques.

« Je voulais récupérer cet espace. J’ai décidé de faire ma propre contre-culture », a déclaré Jeffrey dans les coulisses. « J’ai regardé l’ère caroléenne précédente du XVIIe siècle : la réforme de la monarchie, l’ouverture des théâtres, des arts et de la culture, le nouveau romantisme. »

Comme les nouveaux romantiques, Jeffrey a utilisé le costume « pour dépeindre l’euphorie, pour dépeindre une vie meilleure ».

Le designer a utilisé les codes de conception de Loverboy en matière de tartan, de couture et de tricots et les a combinés avec ce qu’il a appelé des « joyeux accessoires burlesques ». Ils comprenaient un bouclier et une épée fantaisistes décorés de personnages classiques et des tricornes ornés de scènes de théâtre caroléen créées avec des poupées en papier.

Le look comprenait des bloomers jaunes fluorescents, une robe animée de jeune fille avec un motif floral créé par l’IA, une armure de chevalier transposée sur un équipement de course athlétique et une robe tonneau créée à partir de bandes de tissu ceinturées ensemble. Les chaussures à griffes en cuir de la marque complètent de nombreux looks.

« Ils sont une représentation de ce que l’ère caroléenne devrait être : éducation gratuite, droits des homosexuels, droits des femmes, frontières libres », a déclaré Jeffrey dans les coulisses.

SIMON CRACKER DÉFIE LA MODE AVEC LE FULL UPCYCLING

La marque artisanale recyclée et artisanale Simon Cracker a présenté une collection irrévérencieuse, voire chaotique, baptisée « Theoretically », pour ce soi-disant moment où tout va bien.

Simon Cracker adopte la fluidité des genres et s’adapte à toutes les morphologies, comme en témoignent ses modèles de défilés qui sont tous amis de la marque. Mais son identité principale est sa philosophie punk, incarnant l’esprit de Vivienne Westwood, et des vêtements et accessoires entièrement recyclés, chacun conçu et créé par les fondateurs de la marque. Simone Botte et Filippo Biraghi.

Cette saison « nous avons utilisé tous les matériaux que nous n’aimions pas », a déclaré Botte, plongeant dans un stock de chenille, de lycra et de « méchants imprimés » qu’ils avaient précédemment rejetés.

Les robes étaient faites de chemises pour hommes. Un vêtement matelassé a été transformé en un boléro funky. Les hommes portent des jupes à bretelles avec des chemises boutonnées peintes décorées de perles fluorescentes. Les manteaux et les T-shirts sont traités avec un procédé d’impression solaire.

Les accessoires sont complètement retravaillés : les chaussures sont peintes ou recouvertes de napperons au crochet ou de guirlandes vertes. Les sacs à main de cette saison sont décorés de poupées, y compris la poupée Blythe de courte durée qui a été imaginée comme une rivale des années 1970 à Barbie jusqu’à ce que sa grosse tête effraie les enfants. Elle a trouvé une nouvelle vie en Simon Cracker.

LA MAISON DE LUXE ALLEMANDE MCM RELANCE

Le fabricant allemand d’accessoires en cuir de luxe MCM, autrefois associé aux sacs de voyage pour la jet set, relance sa gamme de produits en s’adressant à de nouveaux consommateurs, des timides aux logos aux jeunes Gen-Z.

MCM a connu son apogée dans les années 1990 avec des fans comme la princesse Diana et Michael Jackson, suivi dans les années 2000 avec des moments emblématiques comme le corset et le slip personnalisés de Beyonce, ou le sac ceinture porté par Billie Eilish.

La marque se tourne vers la petite maroquinerie, les sacs et accessoires en toile traitée et les maxi sacs au nouveau motif sobre de lauriers. Le nouveau sac Diamant, doté d’un arc pointu, peut se porter en pochette ou en bandoulière, et se décline également en version oversize.

La gamme d’accessoires s’élargit également aux sliders et baskets, arborant également le logo laurier, ce qui signifie une évolution vers un luxe plus discret. MCM teste les eaux du vêtement avec des vêtements infroissables prêts pour le voyage, comme une minijupe et une veste en toile traitée pour elle et une veste de style universitaire pour lui

Alors que l’inflation a fait grimper les prix des accessoires dans le secteur du luxe, MCM maintient ses prix sous les 2 000 euros (2 192 $). « C’est un sweet spot laissé par les grands producteurs de luxe, qui ont malheureusement dû augmenter les prix », a déclaré Sabine Brunner, présidente et responsable de la marque MCM.

Colleen Barry, l’Associated Press