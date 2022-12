Mode métaverse et règles covid plus souples en Chine

La créatrice de mode Jenni Svoboda conçoit un bonnet avec un dessus de cupcake fondu, des pépites et des beignets pour les oreilles. Mais cet accessoire extravagant n’est pas destiné au monde physique – Svoboda est conçu pour le métaverse. Elle travaille dans un nouveau créneau en plein essor, bien que bizarre : les stylistes de mode qui créent ou organisent des tenues pour les gens dans des espaces virtuels.

Les stylistes métaverses sont de plus en plus recherchés car les utilisateurs fréquents cherchent de l’aide pour habiller leurs avatars, souvent avec des looks expérimentaux et extrêmement créatifs qui défient les attentes personnelles, les normes sociétales et parfois même la physique.

Des stylistes comme Svoboda font partie de ceux qui façonnent l’industrie de la mode métaverse, qui génère déjà des centaines de millions de dollars. Mais alors que, pour l’observateur occasionnel, il peut sembler bizarre et même obscène de dépenser autant d’argent pour des vêtements virtuels, il existe des raisons plus profondes, plus personnelles, pour lesquelles les gens embauchent des professionnels pour organiser leurs tenues virtuelles. Lire l’histoire complète.

—Tanya Basu

Donner un sens aux changements apportés à la politique zéro covid de la Chine

Le 1er décembre 2019, le premier patient covid-19 connu a commencé à présenter des symptômes à Wuhan. Trois ans plus tard, la Chine est le dernier pays au monde à maintenir des restrictions strictes de contrôle de la pandémie. Cependant, après des jours de protestations intenses qui ont choqué le monde, il semble que les choses pourraient enfin changer.

Pékin vient d’annoncer de vastes assouplissements de sa politique zéro covid, notamment en permettant aux gens de se mettre en quarantaine à la maison plutôt que dans des installations spéciales pour la première fois.