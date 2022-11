Mode Hype pour offrir de nouvelles fonctionnalités pendant la diffusion en direct de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sur JioCinema

Les deux premiers jours de diffusion en direct de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 n’ont pas été assez fructueux pour les fans de football indiens. Les téléspectateurs ont été absolument lésés après que le service de diffusion en direct ait continué à tamponner même le deuxième jour de la Coupe du monde du Qatar.

Plusieurs utilisateurs ont déjà exprimé leur déception face à JioCinema, le service officiel de diffusion en direct pour vivre les matchs de la Coupe du monde du Qatar en Inde. Cependant, JioCinema a maintenant mis au point la dernière mise à jour, qui devrait résoudre le problème et améliorer la qualité du streaming en ligne.

La nouvelle mise à jour, qui est disponible sur Android et iOS ainsi que sur JioCinema Web, offre également une fonctionnalité unique appelée Hype Mode.

Le mode Hype aidera les téléspectateurs à vivre les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sous plusieurs angles. De plus, la nouvelle fonctionnalité offrira également divers détails sur les deux équipes lors de leur match. Cependant, le mode Hype ne sera disponible que pendant un match en direct et les utilisateurs ne pourront pas l’utiliser après le coup de sifflet à plein temps.

Les utilisateurs devront passer en plein écran pour activer le mode Hype. Et après cela, la bascule du mode Hype sera visible en haut à gauche de l’écran. Pour les non-initiés, le mode Hype propose également un didacticiel en six diapositives.

Le mode Hype comprend essentiellement quatre boutons et le premier d’entre eux offrira plusieurs statistiques d’un match. Le deuxième bouton offre plusieurs angles de caméra pour profiter du jeu. Le troisième bouton affichera le meilleur angle possible des faits saillants cruciaux d’un match particulier. Le quatrième et dernier bouton aide l’utilisateur à configurer différents paramètres.

Le mode Hype n’est disponible que sur les téléphones et la bascule multicam est disponible pour l’application JioCinema Android TV.

Pour en revenir aux événements sur le terrain, les hôtes du Qatar ont dû subir une défaite 0-2 contre l’Équateur lors du match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. L’attaquant équatorien Enner Valencia a marqué un doublé dans le match pour gagner trois précieux points pour son équipe. . Lors du deuxième match de la Coupe du monde du Qatar, l’Angleterre a battu l’Iran par une marge convaincante de six buts à deux.

La France, championne en titre, lancera sa campagne de Coupe du monde mercredi avec une rencontre contre l’Australie. Le match devrait se jouer au stade Al Janoub.

