Mode des Grammys : Lizzo, Doja Cat et Styles épatent sur le tapis rouge

Lizzo a séduit dans un manteau d’opéra Dolce & Gabbana orange vif orné de fleurs et d’une énorme capuche alors que le tapis rouge sauvage et farfelu des Grammys n’a pas déçu dimanche. Streetwear en lambeaux, T-shirts et denim mélangés à une couture bling-out, des motifs sauvages et beaucoup de peau.

Lizzo marchait avec précaution alors qu’elle naviguait dans son lourd manteau avec un long train. Après un moment, elle a laissé tomber le manteau sur ses épaules pour révéler une robe corset à paillettes aux gros seins en dessous dans un orange plus doux. Le manteau était entièrement brodé de fleurs en soie faites à la main et la robe était en soie avec des détails en maille de cristal Swarovski. Elle a accessoirisé avec des talons ornés de cristaux et des mitaines transparentes.

“Lizzo est un fantasme de jardin floral dans sa robe 3D orange à volants et sa robe corset assortie en dessous”, a déclaré Holly Katz, styliste et animatrice du podcast Fashion Crimes. “Et nous aimons l’entendre rugir!”

Taylor Swift, canalisant son époque Midnights, portait une longue jupe scintillante en deux pièces avec un haut court à col haut et à manches longues, le tout de Roberto Cavalli. Ils étaient, oui, bleu nuit. Elle a ajouté des boucles d’oreilles en diamant de Lorraine Schwartz, ses cheveux dans un chignon.

L’amateur de mode Harry Styles a foulé le tapis dans une combinaison à motif arlequin arc-en-ciel ornée de cristaux Swarovski. Il était torse nu dessous. Son look Egonlab multicolore et décolleté a attiré les acclamations. Egonlab est une jeune marque parisienne.

“L’homme semble s’amuser énormément avec la mode, et même si cela ne signifie pas pour la plupart d’entre nous de porter une salopette arlequin, le résultat final – la pure joie – est quelque chose que nous devrions tous viser.” a déclaré le directeur du style d’Esquire, Jonathan Evans.

Cardi B., quant à elle, portait une bombe, une robe bleu électrique sculpturale avec d’énormes épaules et un casque sur un œil.

“J’essaie, j’essaie”, a-t-elle déclaré aux photographes en marchant prudemment sur le tapis.

Le look de Cardi était issu de la dernière collection de Gaurav Gupta, “continuant de prouver qu’elle comprend intrinsèquement la dynamique de style délicate du tapis des Grammys. Il ne s’agit pas d’être stupide, mais plutôt de faire une déclaration », a déclaré Bianca Betancourt, rédactrice en chef de la culture numérique pour Harper’s Bazaar.

Pour remettre le prix du meilleur album de rap, Cardi a enfilé un assemblage métallique argenté provenant des archives de Paco Rabanne. Rabanne est décédée vendredi en France à l’âge de 88 ans. Le haut et la jupe ont été réalisés par Julien Dossena en 2021. La cagoule assortie qui couvrait ses yeux date de 2020.

Anitta a également fait sensation en Versace noir à partir de 2003.

“Elle est allée vers une esthétique plus gothique”, a déclaré Betancourt. “La robe fluide était sublimement taillée et montrait à la star mondiale l’élégance du tapis rouge à sa manière. C’était toujours sexy, toujours jeune, mais toujours élevé. Cela n’avait pas l’air évidemment vintage, ce qui témoigne du talent artistique de Donatella.

Machine Gun Kelly, qui pousse souvent dans la mode avant-gardiste, portait un costume argenté à double boutonnage en aluminium laminé avec un harnais en cristal Swarovski. C’était Dolce & Gabbana personnalisé. Il était accompagné de Megan Fox dans le crémeux Zuhair Murad. Sa robe avait un corsage corset et une applique brodée de cœur.

Sam Smith était en rouge pompier. Ils étaient accompagnés de Kim Petras, et des drag queens Violet Chachki et Gottmik de la même couleur. Smith portait un chapeau haut de forme avec un voile. Eux aussi portaient des gants assortis, une tendance de la nuit.

Le monochrome était un thème majeur, a déclaré Betancourt.

“C’est un excellent moyen d’expérimenter des looks plus avant-gardistes tout en conservant un sens de la structure stylistique”, a-t-elle déclaré. “Lizzo et Kacey Musgraves ont également opté pour des looks monochromes et texturés de Dolce & Gabbana et Valentino.”

Le tapis du marathon a débuté avec quelques looks remarquables. Doja Cat, repoussant toujours son enveloppe de mode, s’est présentée dans une robe noire en vinyle, à une épaule et moulante avec de longs gants assortis de l’Atelier Versace. Bebe Rexha grésillait en rose vif avec des torsions de la tête aux pieds et un corsage licou va-va-voom, prouvant que Barbiecore va fort. Le look était Moschino de Jeremy Scott.

Musgraves, à Valentino, a également pris la note Barbie avec une cape à plumes dans une teinte rose plus claire sur un catsuit.

Il y avait des couronnes dorées (Matt B), des bouches scintillantes (Alligator Jesus) et des tatouages ​​épiques (Alisha Gaddis). Et beaucoup de looks amples et spacieux qui ont parlé à de nombreux hommes, tout comme un ensemble de shorts en denim brodé pour Benny Blanco.

“Bien qu’il n’y ait pas eu de tendances géantes, incontournables et extrêmement populaires sur le tapis rouge sur le front de la mode masculine, cela s’est avéré positif cette année. Cela a donné aux petites tendances un peu plus de place pour briller », a déclaré Evans.

Son plus convaincant ? Le costume croisé ou la veste.

“Ce n’est pas seulement une chose de 2023, bien sûr, mais la popularité de la DB a tendance à fluctuer, et il semble que cette année pourrait être une très bonne année pour la silhouette. LL Cool J, Jack Harlow, Saint JHN et Scott Evans en portaient tous une version. Ils avaient tous l’air fantastiques, et ce qui est vraiment génial, c’est que les hommes de tous les horizons peuvent imiter leurs tenues et avoir l’air tout aussi fantastiques », a-t-il déclaré.

Evans avait également des réflexions sur tout ce denim.

«Miguel en était paré. Benny Blanco aussi. Les looks étaient apparemment faits avec le mot “division” à l’esprit, mais ils évoquaient une sorte de fraîcheur de la culture des jeunes qui embrasse ce mot au lieu de s’en éloigner. Aimez-les ou détestez-les, ces tenues semblent être le signe avant-coureur d’un monde plus avant-gardiste dans un avenir proche, alors prenez-en note », a-t-il déclaré.

Mais revenons au vinyle de Doja Cat.

« Qui n’arrête pas de parler de Doja Cat portant 30 000 cristaux Swarovski rouges pour la Fashion Week de Paris ? Eh bien, elle ne déçoit certainement pas aux Grammys car elle a totalement canalisé la reine des ténèbres », a déclaré Katz. “La coupe de cheveux des années 60 de Mia Farrow correspondait parfaitement à ce look.”

Betancourt était également un fan de Doja.

«Le look était granuleux, sexy et tout comme Doja elle-même, avant-gardiste. Son maquillage mérite également une mention notable. C’était un œil de chat exquis (jeu de mots) d’Ernesto Casillas avec une lèvre brillante métallique juteuse qui faisait écho aux premières années, mais sans les looks kitsch les plus inspirés des années 2000 qui se perpétuent souvent », a-t-elle déclaré.

Viola Davis, quant à elle, a complété son EGOT en remportant un Grammy lors de la cérémonie de pré-télédiffusion des Grammys dans une robe à manches courtes à paillettes rouges, argentées et bleues Naeem Kahn.

Shania Twain n’est pas partante pour un Grammy. Cela, dit-elle, l’a libérée pour s’amuser avec la mode. Les cheveux de Twain étaient roux et son tailleur-pantalon à larges cloches Harris Reed était orné d’énormes pois noirs sur fond blanc. Elle l’a couronné d’un imposant chapeau à larges bords assorti.

“Me voici avec toutes mes nouvelles choses amusantes à porter”, a-t-elle déclaré. Reed est une jeune créatrice anglo-américaine qu’elle voulait soutenir. Son objectif : “Je voulais juste ajouter un peu de pop et de joie.”

Twain, a déclaré Katz, “a définitivement marqué dans la catégorie avant-garde, mais on dirait qu’elle vient de sortir d’Alice au pays des merveilles.”

Laverne Cox ÉTAIT “Wakanda Forever” dans sa robe de guerrière embellie en cuir sans bretelles Kim Kassas et ses bijoux d’inspiration africaine, a déclaré Katz. “Rendre hommage à la culture africaine à travers la mode est toujours à la mode.”

La robe en cuir de Cox par Kim Kassas rend hommage à la vision du regretté rédacteur de mode Andre Leon Talley. Il y avait une autre ambiance dans son esprit : “Égyptien/Cléopâtre”.

Prabal Gurung a concocté un look personnalisé en mousseline de soie jaune ensoleillée pour Kelsea Ballerini avec des pièces de dos légères comme l’air qu’elle a déployées sur le tapis. Amanda Gorman était dans une couleur top de la soirée : le noir. Gorman, vêtue de Prada, a fait tournoyer sa longue superposition transparente portée par-dessus une mini-robe sur le tapis rouge.

Le look de Ballerini, a déclaré Katz, était “tellement éthéré et rêveur sur le tapis rouge”.

