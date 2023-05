Mode couronnement : Kate Middleton rend hommage à la princesse Diana, jumelle de la princesse Charlotte

Alors que des millions de personnes se rassemblaient dans le monde entier pour assister au couronnement officiel de Sa Majesté le roi Charles III roi d’Angleterre, les femmes de la famille royale se sont habillées à la mode royale pour cette occasion mémorable.

Alors que le roi Charles était couronné de la couronne de Saint-Édouard – qui a été créée en 1661 et portée uniquement par le roi lors de la cérémonie – sa femme, la reine Camilla, a été couronnée à ses côtés, la tête haute portant la couronne de la reine Mary.

« La reine Camilla avait l’air tout à fait sculpturale dans sa longue robe blanche Bruce Oldfield Coronation, ornée de broderies d’argent et d’or », a déclaré Miranda Holder, experte en mode royale, à Fox News Digital.

« La silhouette était typique du style signature de la reine, la taille allongée équilibrant son torse plus court, les manches du bracelet la toile de fond parfaite pour la broderie exquise mettant en vedette les emblèmes nationaux du Royaume-Uni : trèfle, jonquille, chardon et rose. »

« Le doux col en V était le cadre parfait pour le magnifique collier Coronation et la broderie argentée sur le corps de la robe comportait des fleurs sauvages britanniques entrelacées avec des banderoles pour célébrer la passion du couple pour la nature combinée à cette journée historique. »

La robe d’État de la reine Camilla est faite de velours cramoisi et a été fabriquée à l’origine pour le couronnement de la reine Elizabeth en 1953.

Tous les yeux étaient rivés sur la princesse Kate Middleton alors qu’elle brillait en tenue de cérémonie lors de la cérémonie de couronnement historique à l’abbaye de Westminster.

L’ensemble saisissant de la princesse de Galles comportait une superbe robe personnalisée d’Alexander McQueen – le même créateur qui a confectionné sa robe de mariée à couper le souffle pour son mariage royal avec le prince William.

Middleton avait l’air élégante et majestueuse dans ses robes, alors qu’elle portait fièrement l’attirail de jarretière magnifiquement décoré.

« La tenue était parfaite, suffisamment subtile pour ne pas détourner l’attention du Souverain et de sa Reine, mais discrètement belle, convenant à une femme de la beauté et de la position de Kate », a ajouté Holder, expert en mode royale.

La princesse de Galles a gardé le souvenir de la princesse Diana près de son cœur alors qu’elle honorait sa défunte belle-mère avec un accessoire touchant pour compléter son ensemble royal.

« Les boucles d’oreilles, connues sous le nom de « boucles d’oreilles en diamants et perles des mers du Sud », présentent un motif circulaire de diamants, une seule poire incrustée de diamants et une grosse perle pendante. Diana aimait les bijoux et les portait à plusieurs reprises tout au long des années 90 « . Titulaire a noté à Fox News Digital.

Alors que Middleton se tenait fièrement à côté de son mari, le prince William, et de leurs trois enfants – le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis –, elle a eu un précieux moment d’appariement mère-fille lors de l’événement de célébration.

La princesse de Galles et la princesse Charlotte portaient des diadèmes à feuilles scintillantes similaires, alors que la fille de Middleton a volé la vedette dans son superbe casque Alexander McQueen.

« La princesse Charlotte s’est coordonnée avec sa mère dans un spectacle typique de l’unité familiale au Pays de Galles dans un bandeau botanique scintillant similaire et une douce robe cape McQueen en robe de cour blanche », a détaillé Holder.

Le roi Charles III et la reine Camilla sont ensuite apparus sur le balcon du palais de Buckingham dans leurs élégants ensembles royaux pour un survol concluant la cérémonie de couronnement.

Treize autres membres de la famille royale, dont le prince William, Kate Middleton et leurs enfants ainsi que le prince Edward et la princesse Anne les ont rejoints alors qu’ils saluaient une foule de spectateurs.