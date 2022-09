Mode basse consommation Apple Watch : WatchOS 9 prolonge la durée de vie de la batterie

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

A sa Événement “Far Out” mercrediApple a annoncé une nouvelle option de mode basse consommation pour son Montre Apple. La fonctionnalité sera disponible sur tous les modèles Apple Watch à partir de la série 4 qui exécutent le logiciel WatchOS9.

La fonction de mode basse consommation pour Apple Watch devrait fonctionner de la même manière que comment ça marche sur iPhone et iPad. Apple indique que la fonctionnalité vous donnera jusqu’à 36 heures d’autonomie sur une charge complète pour l’Apple Watch Series 8, et jusqu’à cinq jours pour la Apple Watch Ultra.

Alors que le mode basse consommation désactivera certaines fonctionnalités telles que l’affichage permanent, la détection automatique des entraînements et les notifications de santé cardiaque, les montres Apple conserveront toujours les fonctionnalités essentielles telles que le suivi des activités et la détection des pannes. Le mode basse consommation sera séparé du mode « réserve de marche », qui arrête les fonctionnalités et la connectivité et n’affiche que l’heure.

