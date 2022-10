Mode Action iPhone 14 Pro vs GoPro Hero 11 : voici les résultats

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Le nouveau d’Apple Gamme iPhone 14 est livré avec le mode Action, une nouvelle fonction de stabilisation vidéo qui promet une capture vidéo plus fluide et pourrait remplacer les caméras d’action comme la GoPro. Le réglage compense et supprime les secousses, les mouvements et les vibrations importants, et peut éliminer le besoin d’un cardan lors de la prise de vue avec un iPhone dans certaines situations rigoureuses.

En tant que personne qui filme de nombreuses vidéos en mouvement pour CNET et mes pages de médias sociaux, j’ai mis le mode Action à l’épreuve pour voir comment il se comporte dans diverses situations. J’ai comparé le mode Action activé et désactivé et je l’ai visualisé côte à côte avec la vidéo GoPro Hero 11.

Pour voir tous les tests que j’ai effectués, y compris la natation et le vlogging, regardez la vidéo en haut de cet article.

Comment utiliser le mode Action sur l’iPhone 14

Pour le mode Action testé sur un iPhone 14 Pro, mais cela fonctionne sur les quatre modèles d’iPhone 14. Pour activer le mode Action, ouvrez l’application appareil photo, accédez à la vidéo et dans le coin supérieur gauche, appuyez sur l’icône du mode Action d’une personne qui court. Une fois activé, l’appareil photo utilise par défaut l’appareil photo ultra large de l’iPhone, qui est recadré par rapport aux images prises sur l’ultra large sans le mode Action.

Justin Eastzer/Crumpe



Le mode Action culmine à une résolution de 2,8K, en baisse par rapport à la résolution maximale de 4K de l’iPhone. Le recadrage et la dégradation de la résolution étaient facilement perceptibles lors de la comparaison des images de l’iPhone 14 Pro avec le mode Action désactivé et de la GoPro Hero 11 côte à côte.

Le mode Action est un grand pas en avant pour l’enregistrement sur iPhone

J’ai effectué quelques tests avec le mode Action activé et désactivé. Mon objectif était de voir si cela valait la peine de passer aux derniers modèles d’iPhone, en particulier pour ceux qui souhaitent vraiment filmer des scènes d’action. La stabilisation du mode action était flagrante.

Le test ci-dessous montre les deux côte à côte alors que je courais autour du réservoir de Central Park. Sur la gauche, le mode Action fait un excellent travail pour stabiliser mes pas.

Justin Eastzer/Crumpe



Ensuite, j’ai poussé l’iPhone encore plus loin avec du bloc. À environ 30 pâtés de maisons au sud du réservoir se trouve un tas de gros rochers parfaits pour grimper et filmer une scène d’action. Pour ce test, j’ai mis une sangle de poitrine qui tient à la fois l’iPhone et la GoPro.

Vous trouverez ci-dessous un GIF de la vidéo en mode Action côte à côte avec les images de la GoPro. J’ai enregistré les vidéos pendant que je grimpais les rochers. Les deux caméras ont enregistré à 60 images par seconde et la GoPro a été réglée sur une stabilisation hyper douce, l’un de ses nombreux paramètres de stabilisation.

Justin Eastzer/Crumpe



Le métrage 4K de la GoPro semble plus net et la couleur est nettement plus saturée que la vidéo 2,8K de l’iPhone. La stabilisation était comparable entre les deux, ce qui était surprenant, d’autant plus que l’iPhone et la GoPro étaient contre ma poitrine lors de courses et de saccades aussi intenses. La stabilisation de la GoPro était nettement meilleure quand j’ai sauté des rochers

La GoPro et son objectif plus large ont mieux réussi à inclure mes bras dans le cadre. La caméra peut aller encore plus loin avec son objectif Hyperview qui ajoute également un aspect fisheye à la vidéo, ce que certaines personnes préfèrent.

La GoPro se démarque par une action intense

Le vélo est une utilisation populaire pour les caméras d’action, j’ai donc monté ma GoPro et mon iPhone 14 Pro sur ma poitrine pour un trajet obligatoire sur une route pavée cahoteuse. Ci-dessous, un GIF montrant le mode Action côte à côte avec les images GoPro Hero 11.

J’apprécie la vue large et la résolution accrue de la GoPro. Les bords légèrement déformés vous donnent l’impression de vivre l’action de première main. Les images de l’iPhone semblent plates et semblent moins immersives.

Lorsque j’ai heurté de grosses bosses au sol, la vidéo de l’iPhone était floue et apparaissait plus instable. La GoPro a si bien géré les bosses que vous ne sauriez jamais qu’elles étaient là.

Si vous faites du VTT ou du tout-terrain, une caméra d’action semble mieux adaptée pour enregistrer votre randonnée que le mode Action de l’iPhone.

Mode Action de l’iPhone 14 en basse lumière

Un inconvénient majeur du mode Action, outre son recadrage et sa résolution de 2,8K, est qu’il nécessite beaucoup de lumière pour enregistrer. Lorsqu’un emplacement ne disposait pas d’un éclairage adéquat, un message “plus de lumière requise” apparaissait à l’écran. Il est surprenant de voir combien de lumière le mode Action avait besoin pour fonctionner au mieux. Même sous le grand éclairage de mon appartement, mon iPhone 14 Pro en demandait toujours plus.

Vous pouvez activer un paramètre qui vous permet d’enregistrer des vidéos en mode Action dans des conditions de faible luminosité. Cela diminue la stabilisation pour optimiser les scènes moins lumineuses. La GoPro ne s’en sort pas non plus bien en basse lumière. Dans bon nombre de mes tests, j’ai constaté que l’iPhone était capable d’éclairer les scènes mieux que la GoPro. Et si les arrière-plans étaient clairs, l’iPhone s’y adaptait mieux.

L’iPhone 14 peut-il remplacer une caméra d’action ?

Que l’iPhone 14 puisse remplacer une caméra d’action dépend vraiment de vos propres besoins. Pour de nombreuses personnes, le mode Action de l’iPhone 14 sera plus que suffisant pour filmer des séquences d’action amusantes à partager sur les réseaux sociaux ou pour des projets passionnés. Mais pour ceux qui pratiquent des sports extrêmes, le mode Action peut ne pas suffire. De plus, les gens peuvent ne pas vouloir que leur téléphone coûteux soit utilisé comme appareil photo dans des situations intenses, en particulier lorsqu’il est possible qu’il soit endommagé.

Ensuite, les caméras d’action ont généralement une pléthore d’accessoires, dont certains sont incompatibles avec un téléphone comme l’iPhone. En outre, une caméra comme la GoPro Hero 11 possède des tonnes de fonctionnalités supplémentaires, telles que plusieurs modes de stabilisation, des paramètres utilisateur professionnels, plusieurs options d’objectif à angle plus large et la possibilité de filmer à 5,3K à 60 ips avec stabilisation. L’iPhone 14 Pro ne le fait pas.

Je suis ravi de voir ce que les gens créent avec le mode Action et partagent sur les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram. Je peux voir que cette fonctionnalité est utilisée pour tourner des vidéos musicales et des séquences d’action sympas. En fait, nous avons tourné notre propre scène d’action dans la vidéo en haut de l’article. Assurez-vous de le vérifier.