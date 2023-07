Mod Sun embrasse Sahara Ray cinq mois après la séparation d’Avril Lavigne Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Larry Marano/Shutterstock

Mod Soleil modèle embrassé Rayon du Sahara sur une photo partagée sur l’une de ses histoires Instagram. Bien que la photo ait été rapidement supprimée, elle a été capturée par certains fans. Les deux semblaient être allongés ensemble tout en verrouillant les lèvres dans le selfie intime. Le tir de la Internet a tué la rockstar chanteur, 36 ans, et mannequin OnlyFans, 30 ans, est venu des mois après sa séparation de Avril Lavigne, 38.

Alors que la photo montrait que Mod Sun et Sahara se rapprochaient de très près, une source proche du rockeur a révélé qu’il ne sortait avec personne exclusivement pour Page 6. « Mod aime être célibataire pour la première fois depuis des années et s’amuser », ont-ils déclaré. « Il n’est en couple avec personne »

La photo du baiser a été publiée peu de temps après que Mod Sun ait sorti son jam de rupture « Strangers » le 7 juillet. La chanson semblait parler de sa séparation d’Avril, et il a même semblé faire référence à sa nouvelle relation avec le rappeur. Tyga. « Je t’ai vu à la télévision puis je t’ai rencontré par l’intermédiaire d’un ami/Puis j’ai commencé à te parler sur Internet/Je suis passé d’étrangers à amants à des étrangers à nouveau », chante-t-il sur l’air.

En février dernier, Avril et l’interprète de « Flames » ont rompu leurs fiançailles après deux ans de relation. La popstar « Girlfriend » a été aperçue avec Tyga peu de temps après la scission, et Mod Sun a publié une déclaration sur son Instagram. « En 1 semaine, toute ma vie a complètement changé… Je sais juste qu’il y a un plan pour tout ça. Je garderai la tête haute + écouterai toujours mon cœur, même quand il se sent brisé », a-t-il déclaré.

Après la séparation, Avril a confirmé sa romance avec Tyga lorsqu’ils ont été aperçus en train de s’embrasser lors d’un événement de la Fashion Week de Paris en mars. Malgré quelques rumeurs de rupture en juin, elle semble bien se débrouiller avec le rappeur « Platinum ». Elle a fait une brève apparition dans une vidéo TikTok faisant la promotion du nouveau morceau de Tyga « Bops Going Brazy » le 5 juillet.

