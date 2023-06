Mod Stitch Company vend des vêtements et des bijoux pour femmes à la mode dans le nouveau magasin Oswego du centre-ville – Shaw Local

Après ouverture Société Mod Stitch à Yorkville en mai 2021, la propriétaire et résidente de Yorkville, Meg Sluder, n’avait pas l’intention d’ouvrir un deuxième magasin.

Mais ensuite, elle a vu un espace disponible au centre-ville d’Oswego et en est immédiatement tombée amoureuse. Mod Stitch Company est une boutique organisée localement qui vend des vêtements pour femmes, des chaussures, des bijoux, des accessoires et des produits pour la maison fabriqués localement.

« Lorsque j’ai lancé mon entreprise, je savais que je voulais toujours qu’elle reste moderne, fraîche et tendance. » — Meg Sluder, propriétaire de la société Mod Stitch

« C’est vraiment une bénédiction », a déclaré Sluder. « Je suis toujours en train de bâtir mon entreprise dans mon magasin de Yorkville et je n’avais vraiment pas l’intention d’ouvrir un autre magasin. Je me sens juste très chanceux d’avoir eu l’opportunité et c’est juste très amusant à explorer.

La propriétaire de Mod Stitch Company, Meg Sluder, a récemment ouvert un deuxième magasin au 79 W. Main St. au centre-ville d’Oswego. (Eric Schelkopf)

Il y a environ un mois, Mod Stitch Company a ouvert un deuxième magasin au 79 W. Main St. au centre-ville d’Oswego. L’espace abritait autrefois la boutique de cadeaux The Marmalade Tree, une entreprise de longue date du centre-ville d’Oswego.

Une amie de Sluder dont les produits étaient vendus chez The Marmalade Tree (ils sont également vendus chez Mod Stitch Company à Yorkville), lui a dit que l’espace était disponible.

« Littéralement, tout s’est passé à partir de là », a déclaré Sluder. «Je suis entré et je savais juste. L’espace est si joli.

Elle est heureuse de faire partie du centre-ville d’Oswego. Comme l’a noté Sluder, la bibliothèque publique d’Oswego est située au centre-ville avec d’autres magasins, des cafés et un nouveau magasin de crème glacée.

« Vous pouvez amener vos enfants, aller à la bibliothèque, acheter de la glace et maman peut aussi faire du shopping », a déclaré Sluder.

Ceux qui cherchent à acheter des produits fabriqués localement ne seront pas déçus.

« Beaucoup de nos produits à Yorkville proviennent de petites entreprises locales », a déclaré Sluder. « Et ils appartiennent tous à des femmes. Ils fabriquent des choses comme des bougies et des décorations pour la maison et tant de belles choses qui rendent notre boutique si unique. Nous avons des femmes qui sont enseignantes, administratrices d’école et mères. C’est juste une bénédiction de pouvoir travailler avec eux pour que leurs belles choses puissent briller dans notre boutique, ainsi que les vêtements aussi.

En ouvrant Mod Stitch Company au 54 W. Countryside Parkway, Suite A, à Yorkville, elle voulait aider à combler un vide.

« Il n’y avait pas de boutiques », a déclaré Sluder. « Et vraiment, votre seule opportunité d’acheter des vêtements féminins était dans des magasins comme Marshalls et Target. Et donc je savais que c’était une excellente occasion d’amener cette petite entreprise locale à Yorkville parce qu’il n’y avait pas de boutique avant, ou actuellement. Je pense qu’il y en avait eu un dans le passé, mais il n’y en avait plus.

Pour donner aux clients la possibilité de voir à quoi ressemblent les vêtements, le magasin d’Oswego dispose de trois cabines d’essayage et le magasin de Yorkville en a deux. Le nom Mod Stitch Company reflète sa vision du type d’entreprise qu’elle souhaitait ouvrir.

« Quand j’ai démarré mon entreprise, je savais que je voulais toujours la garder moderne, fraîche et tendance, donc c’est mod et puis point est un autre mot pour les vêtements », a déclaré Sluder. « Et mes initiales sont MS, alors je suis allé avec. »

Son objectif est de rendre le shopping amusant.

« J’adore parler aux gens de la communauté, les coiffer et m’amuser à développer l’entreprise, en particulier avec les autres femmes avec lesquelles je travaille et à remplir la boutique de toutes les choses locales qu’elles fabriquent », a déclaré Sluder.

Certains des produits locaux en vente au magasin d’Oswego comprennent des nettoyants et des vaporisateurs d’ambiance fabriqués par la mère de Yorkville, Jessica Gaul. Ils se sont révélés populaires.

Certains des produits locaux en vente au magasin d’Oswego comprennent des nettoyants et des vaporisateurs d’ambiance fabriqués par la mère de Yorkville, Jessica Gaul. (Eric Schelkopf)

« Ils sont parmi les choses les plus populaires dans notre boutique », a déclaré Sluder. « Les gens adorent ses sprays de nettoyage car ils ne contiennent aucun produit chimique toxique. »

Jen Ratos, propriétaire de Grace Coffee and Wine à Yorkville, fabrique des bracelets de perles qui sont « très populaires » dans les deux magasins, a déclaré Sluder.

Sluder aime pouvoir soutenir d’autres entreprises appartenant à des femmes.

« Et nous pouvons partager des idées et organiser des événements ensemble », a-t-elle déclaré.

Lindsay Peciulis, responsable du marchandisage dans les deux magasins, travaille à ses côtés. Elle aime ce qu’elle fait, surtout travailler avec les clients.

« J’aime l’interaction avec les autres », a-t-elle déclaré.

Mod Stitch Company possède également une boutique en ligne. Plus d’informations sont disponibles sur modstitchco.com.