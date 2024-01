MOCA LA a acquis 100 nouvelles œuvres en 2023, dont un cadeau de Brad Pitt – ARTnews.com

Le Museum of Contemporary Art de Los Angeles a acquis 100 œuvres de 63 artistes en 2023 pour sa collection permanente de près de 8 000 objets.

Les acquisitions vont d’œuvres d’artistes de premier ordre comme Ellsworth Kelly (cinq lithographies), Anselm Kiefer (deux œuvres en techniques mixtes), Jeff Koons (une sculpture) et Raymond Pettibon (neuf dessins) à celles d’artistes émergents comme Diane Severin. Nguyen (cinq tirages C), Aria Dean (une sculpture imprimée en 3D), Kahlil Robert Irving (une céramique) et Rachel Jones (une peinture de 8,5 pieds de long).

De plus, des artistes décédés et établis faisaient partie du mélange, comme Alonzo Davis, Simone Forti, Roger-Edgar Gillet, Barbara Kruger, Suzanne Lacy, Robert Morris, Robert Overby et Hannah Wilke. L’artiste vivante la plus âgée de la cohorte est Barbara T. Smith, basée à Los Angeles, qui aura 93 ans en 2024, et les deux plus jeunes artistes sont Dean et Louise Giovanelli, tous deux nés en 1993.

Parmi les œuvres les plus tentaculaires qui ont été achetées figurent le regretté artiste Pope. L’énorme drapeau américain agitant, Bibelot (2015) et celui de Jacolby Satterwhite Désir réifiant 7 – Aube (2021-22), qui comprend une vidéo à deux canaux, un jeu vidéo, 53 dessins à l’encre et au marqueur sur papier et du papier peint en vinyle. Une sculpture en bronze sans titre de 2020 d’Henry Taylor a été acquise lors d’une enquête auprès de l’artiste organisée par le MOCA et en est maintenant à sa dernière semaine au Whitney Museum.

Plusieurs œuvres de la collection proviennent de cadeaux de plusieurs collectionneurs apparus sur ARTactualitésla liste des 200 meilleurs collectionneurs au fil des ans, dont Brad Pitt, qui a fait don d’un tableau de Mark Bradford ; Beth Rudin DeWoody, qui a offert une sculpture à Karon Davis ; feu Chara Schreyer, dont la succession a fait don des œuvres de Dean et Morris, d’une vidéo de Buck Ellison, d’un tableau de Mohammed Sami et d’une sculpture de Josh Kline ; le président de la Warhol Foundation, Joel Wachs, qui a présenté une œuvre en fibre multimédia de Channing Hansen ; et le nouvel ajout Pete Scantland, qui a offert des peintures de Giovanelli et Louise Bonnet.

De même, Janelle Reiring et Helene Winer, fondatrices de la galerie Metro Pictures, aujourd’hui disparue, ont offert une photographie d’Isaac Julien, que la galerie représentait auparavant, tandis que le marchand de Los Angeles Marc Selwyn a fait don d’une œuvre sur papier de David Smith.

Cependant, les œuvres des artistes Latinx manquaient cruellement à ces acquisitions. Le musée a acquis une vidéo et trois sculptures du collectif d’artistes My Barbarian, qui comprend un membre de Latinx, Alexandro Segade ; Deux artistes nées en Amérique latine et désormais basées à Los Angeles, Analia Saban et Jill Mulleady, faisaient également partie de celles dont le travail a été acquis. Selon le données du recensement le plus récent, on estime que la population de Los Angeles représente 48,1 pour cent de la ville. De même, le musée n’a acquis que les œuvres de deux artistes autochtones, Ishi Glinsky et Dyani White Hawk. Un porte-parole du musée a déclaré que le musée ne collecte pas de données démographiques sur les artistes de sa collection, mais que ceux-ci peuvent volontairement s’auto-déclarer lors de l’acquisition d’une nouvelle œuvre.

Dans un communiqué, la directrice du MOCA, Johanna Burton, a déclaré : « Les acquisitions de cette année au MOCA illustrent notre engagement inébranlable à célébrer un large éventail d’expressions artistiques, comme toujours avec un point de vue de Los Angeles. Ces œuvres enrichissent non seulement notre collection mais renforcent également notre mission d’explorer continuellement les contours et les limites de l’art de notre temps.

Voir ci-dessous pour voir certaines des œuvres désormais présentes dans la collection permanente du MOCA.