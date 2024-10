MOC | Examens des politiques commerciales – Maldives 2024

Le quatrième examen de la politique commerciale des Maldives nous a donné une bonne occasion d’approfondir notre compréhension de ses politiques et pratiques commerciales depuis 2016 et de mettre en lumière les défis auxquels les Maldives sont confrontées. Je voudrais remercier SEM Hussain ZAMIR, Ministre d’État chargé du développement économique et du commerce et sa délégation pour leur engagement constructif lors de cette réunion. Je voudrais également remercier SEM Colin MURDOCH d’Antigua-et-Barbuda pour son intervention perspicace en tant que présentateur. L’examen était fondé sur les rapports des Maldives et du Secrétariat de l’OMC, qui ont tous deux été appréciés par les délégués.

De nombreux Membres ont noté que les Maldives étaient un exemple de réussite dans la manière dont une petite économie insulaire pouvait tirer parti du commerce international et de l’adhésion à l’OMC pour élever son niveau de vie et favoriser le développement économique. Tout en félicitant les Maldives d’être passées du statut de PMA au statut de pays à revenu intermédiaire supérieur en un peu plus d’une décennie, les délégations ont souligné les défis à la poursuite de la croissance et du développement posés par la petite taille des Maldives, leur géographie unique et leur base économique étroite, qui ont entraîné des coûts commerciaux élevés. , une vulnérabilité marquée à la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, et une forte exposition aux risques climatiques et autres risques environnementaux. Il a été noté que les réalisations économiques des Maldives témoignent de la résilience et de l’adaptabilité remarquables de leur population et sont d’autant plus impressionnantes que les Maldives ont été confrontées à des difficultés résultant de leur reclassement de la liste des PMA en 2011.

Dans ce contexte, les Membres ont noté que les échanges restaient fortement concentrés, les services touristiques représentant 90% des exportations totales de services commerciaux des Maldives, et le poisson et les produits de la pêche constituant pratiquement toutes les exportations de marchandises. Ils ont observé qu’un panier d’exportations aussi concentré avait exposé l’économie des Maldives à la pandémie de COVID-19, qui avait provoqué un effondrement des deux tiers des arrivées de touristes et une diminution d’un tiers du PIB réel en 2020. Tout en louant la capacité de l’économie pour rebondir après la crise provoquée par la pandémie, aidée en partie par les dépenses publiques consacrées à de grands projets d’infrastructure, certaines délégations ont noté que le coût élevé du service de la dette publique des Maldives représentait une autre source de vulnérabilité pour l’économie, suggérant la nécessité d’agir au niveau international pour mieux répondre aux besoins et aux préoccupations des petits États insulaires en développement.

De nombreux Membres ont salué les projets des Maldives visant à renforcer la résilience économique et à promouvoir la diversification en s’appuyant sur leurs avantages comparatifs liés aux océans. Concernant le secteur du tourisme, qui est la pierre angulaire de l’économie, de nombreuses délégations ont salué les mesures visant à compléter le modèle de développement touristique unique et très réussi « une île, une station balnéaire » des Maldives par de nouvelles approches visant à accroître les liens avec l’économie locale et à faire progresser le secteur du tourisme. l’adaptation du secteur aux impacts liés au climat. Plusieurs Membres ont également salué les projets des Maldives visant à moderniser leurs capacités portuaires et logistiques afin de tirer pleinement parti de leur position stratégique le long des principales routes maritimes de l’océan Indien.

Notant l’importance du secteur de la pêche pour l’emploi rural, les revenus et les recettes en devises, plusieurs Membres ont salué les pratiques de pêche hautement durables des Maldives et ont appelé les Maldives à entreprendre les réformes nécessaires pour corriger les distorsions restantes et faciliter la création de valeur dans ce secteur. À cet égard, de nombreuses délégations ont exhorté les Maldives à accélérer leur acceptation de l’Accord sur les subventions à la pêche ; étant donné que l’entrée en vigueur de l’Accord apporterait une contribution significative à un environnement marin sain, il est également d’une importance cruciale pour les perspectives de développement durable des Maldives.

Plusieurs Membres ont salué les progrès réalisés par les Maldives dans l’amélioration de la connectivité numérique et leur impact positif sur les coûts des entreprises et l’entrepreneuriat numérique, en particulier chez les femmes, les jeunes et les MPME. Les Membres ont salué les mesures visant à améliorer le climat d’investissement, notamment par l’adoption d’une nouvelle législation sur l’IDE. Néanmoins, ils ont noté que de nouveaux progrès dans la réduction des restrictions aux services et à l’investissement étaient nécessaires pour aider à attirer les investissements privés indispensables dans les secteurs clés de l’économie. En particulier, le déploiement accéléré des technologies liées aux énergies renouvelables a été considéré comme d’une importance cruciale pour renforcer la résilience du système électrique des Maldives, qui dépend presque entièrement des combustibles fossiles importés. À cet égard, les Membres ont encouragé les Maldives à poursuivre la réforme de leur secteur des entreprises publiques.

Les Membres ont félicité les Maldives pour les mesures prises pour améliorer leur régime de politique commerciale. Ils ont particulièrement félicité les Maldives pour avoir supprimé l’obligation générale de licence pour les importations et les exportations, et pour leurs progrès dans la mise en œuvre de l’Accord sur la facilitation des échanges, que les Maldives ont accepté en 2019. Ils ont noté en particulier l’introduction d’un programme d’opérateur économique agréé et ont continué œuvrer à la mise en place d’un guichet unique. Néanmoins, des préoccupations ont été exprimées quant au nombre relativement élevé de taux de droits NPF appliqués dépassant les taux consolidés correspondants et aux effets néfastes que cela pourrait avoir sur la prévisibilité du régime commercial des Maldives. À cet égard, j’ai été encouragé par la remarque faite mercredi par le Ministre d’État Zamir selon laquelle les autorités collaborent avec le FMI pour introduire un régime de droits d’accise, étape vers la pleine conformité du régime tarifaire des Maldives avec les consolidations de l’OMC.

Les Membres ont en outre encouragé les Maldives à renforcer leur système de normes, de règlements techniques et d’évaluation de la conformité, et à améliorer la transparence de leur système de marchés publics. Ils ont salué les projets des Maldives visant à valoriser leurs atouts culturels, notamment par la mise en place d’un cadre global pour la protection et le respect de la propriété intellectuelle. Plusieurs délégations ont attiré l’attention sur les progrès réalisés par les Maldives en matière de renforcement de l’inclusion financière, notamment grâce au déploiement d’un système de paiement instantané, ainsi que de programmes ciblés visant à élargir l’accès des MPME au crédit.

Les Membres ont exprimé leur gratitude pour la participation des Maldives à l’OMC. Tout en félicitant les Maldives pour avoir présenté plusieurs notifications au cours de la période à l’examen, les délégations ont encouragé les Maldives à présenter celles en attente, en sollicitant le soutien du Secrétariat de l’OMC si nécessaire. Plusieurs Membres ont encouragé les Maldives à accéder à l’Accord sur les technologies de l’information et à l’Accord sur les marchés publics. Certaines délégations ont salué la participation des Maldives à l’Investissement commun sur la facilitation des investissements pour le développement et aux discussions sur la durabilité environnementale et la pollution plastique et ont noté que leur participation à l’Investissement commun sur le commerce électronique pourrait aider les Maldives à tirer le maximum d’avantages de l’expansion du commerce numérique. Les Membres ont également noté l’importance que les Maldives attachent à l’élargissement de leur réseau d’accords commerciaux régionaux et à leurs récentes initiatives dans ce domaine.

En conclusion, les Maldives ont répondu à la plupart des questions écrites formulées à l’avance et les délégations attendent avec intérêt de recevoir des réponses aux questions en suspens d’ici un mois. La participation active et constructive de la délégation maldivienne à ce quatrième examen de sa politique commerciale démontre l’importance que les Maldives accordent à la transparence et au dialogue bilatéral comme moyens d’améliorer leurs régimes de politique commerciale et d’investissement. J’encourage les Maldives à réfléchir à la richesse des informations générées par cet exercice et à les utiliser pour éclairer leur transformation vers une économie plus diversifiée, résiliente, inclusive et durable. Joignez-vous à moi pour souhaiter bonne chance aux Maldives dans cette entreprise importante.

Partager