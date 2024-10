MOC | Examens des politiques commerciales – Kazakhstan 2024

Ce premier examen de la politique commerciale du Kazakhstan nous a donné l’occasion d’approfondir notre compréhension des politiques et pratiques commerciales du Kazakhstan depuis son accession à l’OMC en novembre 2015 et a mis en lumière certaines de ses principales performances et défis économiques. Je voudrais remercier SEM Kairat Torebayev, Vice-Ministre du commerce et de l’intégration, les ambassadeurs Asset Irgaliyev et Zhanar Aitzhan, ainsi que le reste de la délégation du Kazakhstan pour leur engagement constructif à cette réunion. Je voudrais également remercier l’Ambassadrice Sofia Boza du Chili pour ses commentaires perspicaces et clairs qui ont grandement contribué à nos discussions de deux jours. L’examen était fondé sur les rapports du Secrétariat de l’OMC et du Kazakhstan, qui ont tous deux été appréciés par les délégués.

Les Membres ont félicité le Kazakhstan pour ses résultats économiques globaux positifs et la résilience de son économie au cours d’une période d’examen turbulente marquée par de multiples chocs extérieurs. Ils ont souligné la contribution positive de l’adhésion du Kazakhstan à l’OMC à l’expansion de ses échanges commerciaux et à une diversification économique accrue par rapport à la production pétrolière et gazière. Les Membres ont également salué les progrès du Kazakhstan en matière de numérisation, notamment sa transition rapide et complète vers le commerce numérique et l’administration en ligne, et l’ont encouragé à persévérer dans ses efforts visant à créer un environnement commercial favorable.

Certains Membres ont évoqué la situation stratégique du Kazakhstan, à l’intersection des routes de transport mondiales, ainsi que les défis liés à sa connectivité nationale et internationale, en tant que plus grand pays enclavé du monde. En réponse à plusieurs questions des Membres, la délégation du Kazakhstan a décrit les projets du Kazakhstan visant à moderniser la route de transport internationale transcaspienne et à moderniser ses infrastructures, en vue de devenir une plaque tournante régionale de transit de premier plan d’ici 2030. Les Membres ont salué les projets du Kazakhstan visant à passer à une une matrice énergétique plus verte, améliorant l’efficacité énergétique dans l’ensemble de son économie et atteignant son objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2060.

Les Membres ont salué le rôle du Kazakhstan en tant que Membre actif et solidaire de l’OMC, notamment pour avoir co-organisé la CM-12. Le Kazakhstan a également été félicité pour son très bon bilan en matière de notifications, sa ratification de l’Accord sur les subventions à la pêche, sa participation à diverses initiatives de déclaration conjointe et son engagement au sein du Groupe de travail informel sur le commerce et l’égalité des sexes. Les membres ont souligné l’importance de l’intégration économique régionale dans la politique commerciale du Kazakhstan, y compris dans l’Union économique eurasienne (EAEU).

Les Membres ont observé que depuis son accession à l’OMC, le volume des échanges commerciaux du Kazakhstan avait doublé, reflétant son régime commercial de plus en plus ouvert. Les Membres ont noté les progrès du Kazakhstan en matière de facilitation des échanges, notamment la mise en œuvre d’un portail à guichet unique, et ont encouragé le Kazakhstan à réduire encore les coûts du commerce en améliorant sa connectivité physique et numérique.

Tout en reconnaissant que le Kazakhstan a mis en œuvre des réformes pour créer un environnement plus favorable aux investisseurs nationaux et étrangers, les Membres ont appelé le Kazakhstan à éliminer les restrictions restantes à l’investissement dans certains secteurs de services. Les membres ont également estimé qu’il était possible de réduire l’implication directe de l’État dans l’économie et de promouvoir des marchés de biens et de services plus compétitifs. Ils ont estimé que la réduction de l’empreinte de l’État sur des marchés clés, tels que le gaz, l’électricité, le transport ferroviaire et fluvial, pourrait stimuler davantage l’entrée d’investisseurs potentiels. Certains Membres ont demandé au Kazakhstan d’intensifier ses efforts en faveur de la transparence réglementaire et d’améliorer son mécanisme de consultation publique, notamment auprès des investisseurs étrangers.

Le Kazakhstan maintient certaines barrières non tarifaires qui, selon les Membres, ne correspondent pas à sa philosophie consistant à maintenir un régime commercial ouvert. Les Membres étaient particulièrement préoccupés par le fait qu’au cours de la période considérée, le Kazakhstan avait appliqué certaines interdictions temporaires d’importation et d’exportation en vue de contrôler les prix intérieurs et d’assurer l’approvisionnement intérieur. Les Membres ont également exprimé leurs préoccupations concernant certains aspects des mesures OTC et SPS du Kazakhstan, des règles relatives à l’octroi d’incitations à l’investissement et de subventions visant à promouvoir l’industrie manufacturière nationale, les entreprises commerciales d’État, le respect des DPI et les mesures de soutien à l’agriculture, en particulier les contingents tarifaires et la stabilisation des prix des produits alimentaires. mesures.

Certains Membres ont encouragé le Kazakhstan à accéder dès que possible à l’AMP de 2012, un engagement en matière d’accession à l’OMC. À cet égard, certaines délégations ont encouragé le Kazakhstan à présenter son offre initiale d’accès au marché et à élargir la couverture de son régime national de passation des marchés publics pour inclure les entités exemptées.

Je suis certain que le Kazakhstan se sentira encouragé par l’importance que les Membres ont attachée à cet exercice, qui arrive à point nommé étant donné la dynamique actuelle de transformation et de modernisation ambitieuse du Kazakhstan. J’encouragerais le Kazakhstan à poursuivre ses efforts pour stimuler le commerce et l’investissement et à envisager d’intégrer les commentaires constructifs qu’il a reçus au cours de cet examen dans la formulation de ses futures politiques commerciales. Cela aidera sûrement le Kazakhstan à améliorer sa compétitivité dans l’économie mondiale et à approfondir sa participation aux niveaux régional et multilatéral.

Le niveau élevé de la délégation du Kazakhstan à cet examen reflète l’engagement du Kazakhstan à l’égard de l’OMC et de cet exercice. Au cours de cet examen, 32 délégations ont pris la parole, ce qui prouve également l’importance que les Membres attachent à la compréhension des politiques commerciales et liées au commerce du Kazakhstan. Le Kazakhstan a déjà répondu à presque toutes les 300 questions écrites préalables. Le Kazakhstan devrait répondre à toutes les questions en suspens dans un délai d’un mois.

Pour conclure, je voudrais remercier toutes les délégations pour ce premier examen réussi de la politique commerciale du Kazakhstan à l’OMC.

