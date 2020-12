Après avoir lancé sa série TicWatch Pro 3 en septembre, Mobvoi a dévoilé son TicWatch Pro 3 LTE en Europe. Comme son nom l’indique, le plus grand changement ici est l’ajout d’antennes LTE dans la montre, qui lui permet de prendre des appels et d’envoyer des SMS par elle-même sans smartphone couplé. Il est important de noter qu’au lancement, la connectivité cellulaire est limitée aux utilisateurs de Vodafone en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni via le programme OneNumber de l’opérateur.









Mobvoi TicWatch Pro 3 LTE

La série TicWatch Pro 3 a une astuce intéressante dans ses manches – deux couches d’affichage. Il y a l’écran principal AMOLED de 1,4 pouces avec une résolution de 454 x 454 qui se trouve sous un écran réfléchissant TN qui prend le relais une fois que l’écran principal s’éteint. Cela permet à son tour de prolonger la durée de vie de la batterie tout en vous offrant un affichage permanent avec l’heure, les données de santé et d’autres informations de base.

En parlant d’autonomie de la batterie, le TicWatch Pro 3 est évalué à 72 heures d’endurance avec toutes ses fonctionnalités activées et jusqu’à 45 jours dans son mode basse consommation qui repose uniquement sur l’écran TN rétroéclairé. La plate-forme Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm se trouve à la barre, qui est le chipset mobile le plus rapide du marché.

Vous bénéficiez également de la gamme habituelle de suivi des sports et de la santé, y compris la fréquence cardiaque, l’oxygène dans le sang, les valeurs de sommeil et de stress, ainsi que le GPS embarqué. L’ensemble du package est classé IP68 et fonctionne sur l’interface Wear OS de Google.

Le Mobvoi TicWatch 3 Pro LTE est à gagner au Royaume-Uni et en Allemagne pour 329 £ / 360 €.

Lien britannique | Lien Allemagne