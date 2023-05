Mobvoi TicWatch 5 Pro annoncé avec un nouveau SoC, un meilleur suivi de la santé

Mobvoi a annoncé le TicWatch 5 Pro, qui est le premier portable de la gamme phare de cette année. Le nouvel appareil succède au TicWatch 3 Pro et offre des améliorations à bien des égards. Cependant, l’objectif principal de Mobvoi reste le suivi de la santé pour rivaliser avec les meilleurs de l’industrie. C’est pourquoi la société a lancé sa nouvelle application de santé améliorée aux côtés de l’appareil.

Le TicWatch Pro 5 est le premier à utiliser la puce Snapdragon W5+ Gen 1 de Qualcomm promettant des performances et une efficacité améliorées. L’écran mesure 1,43 « , utilise un panneau OLED protégé par Gorilla Glass et un écran supplémentaire ultra-basse consommation avec un rétroéclairage modeste pour économiser de l’énergie tout en fournissant une lecture. L’ensemble du système repose sur 2 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage interne.









TicWatch 5 Pro avec deux écrans

Comme c’est le cas avec le reste des TicWatches, le 5 Pro est alimenté par Wear OS de Google – dans ce cas la version 3. Notamment, Google a récemment annoncé Wear OS 4, mais nous ne savons pas quels appareils recevront une mise à jour.

L’ensemble habituel de capteurs est à bord, vous permettant de suivre plus de 100 types d’entraînements différents et d’utiliser une nouvelle fonction de mesure en un clic qui fournit des informations sur la fréquence cardiaque, la pression artérielle, l’oxygène sanguin, les niveaux de stress et même VO2 Max. Mobvoi dit que le suivi de ce dernier a également été amélioré. NFC pour les paiements sans contact est également disponible.

Une batterie assez grande de 628 mAh maintient les lumières allumées, ce qui, selon Mobvoi, est suffisant pour durer environ 80 heures avec le soi-disant mode Smart Essential, qui passera automatiquement à l’affichage secondaire à faible consommation lorsque vous n’en avez pas besoin celui OLED. La charge rapide est également au menu offrant 65% de charge en 30 minutes.











Mobvoi TicWatch 5 Pro

Le châssis est en aluminium de la série 7000 et en nylon haute résistance avec fibre de verre, tandis que la sangle par défaut est en silicone de type 24 mm. La TicWatch 5 Pro est conforme à la norme militaire US-MIL-STD 810H et peut résister à des conditions difficiles avec la pluie, le sable, la glace, les chocs et les vibrations. La couronne de droite tourne et peut être utilisée pour naviguer dans les menus.

L’appareil vous coûtera 349 $ ou 359 €, selon l’endroit où vous vivez et il est disponible uniquement en couleur obsidienne. Il est disponible à l’achat immédiatement.

