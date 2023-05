Mobvoi taquine le prochain TicWatch Pro 5

En avril, nous avons eu un aperçu rapide de la prochaine montre intelligente de réservoir de Mobvoi, la TicWatch Pro 5. Cette semaine, ils envoient des teasers officiels pour l’appareil, y compris même une image de la montre elle-même.

Naturellement, l’image était plongée dans l’obscurité, mais grâce à 2 secondes d’édition et d’augmentation de la luminosité, nous pouvons clairement distinguer l’appareil complet, son bouton matériel dédié, ainsi que sa couronne rotative avec un bel accent rouge. Profitez des fruits de mon travail d’édition.

Mobvoi n’a pas inclus de date de lancement officielle, mais nous pouvons au moins vous renseigner sur toutes les spécifications en attendant, grâce bien sûr à la fuite précédente. TicWatch Pro 5 comportera un écran double couche de 1,43″ à la fois OLED et FSTN (400 × 400), exécutera la puce Snapdragon W5 + de Qualcomm et Wear OS, offrira 2 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage, Bluetooth 5.2, WiFi 2,4 GHz, Corning Gorilla Glass, NFC, micro et haut-parleur, résistance à l’eau 5ATM, durabilité de qualité militaire, boussole et baromètre, et une nouvelle couronne rotative. La taille de la batterie n’est actuellement pas confirmée.

Le lien ci-dessous vous mènera à la page d’accueil de TicWatch Pro 5, cependant, il redirige actuellement vers la page principale de Mobvoi. On se rapproche, les gars.