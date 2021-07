Mobvoi offre un remboursement pour TicWatch E3 si vous relevez un défi de fitness de 21 jours

Mobvoi propose une proposition intéressante pour attirer de nouveaux clients vers sa smartwatch TicWatch E3. Si vous achetez cette montre connectée directement depuis le site de Mobvoi avant le 18 juillet, vous pouvez être admissible à un remboursement complet si vous terminez un défi d’entraînement pendant 21 jours sur une période de 3 jours.

Le défi comporte trois parties si vous souhaitez être remboursé du prix de détail de 199 $ du TicWatch E3. Tout d’abord, les participants doivent publier un Tweet d’annonce du défi qui comprend un déballage du TicWatch E3 avec des photos ou une vidéo. Vous devrez taguer trois amis et @Mobvoi_Official, et utiliser le #hiitchallengewithTicWatchE3.

Mobvoi TicWatch E3

Ensuite, en utilisant la fonction d’entraînement d’exercice « Haute intensité » (HIIT) de Mobvoi intégrée à la montre, vous devez vous entraîner au moins 20 minutes (et avec une fréquence cardiaque moyenne minimale de 130) par jour et partager le filigrane ou le graphique du App Mobvoi sur Twitter pour un total de 21 jours. Enfin, vous utiliserez le compte Twitter de DM Mobvoi pour vérifier le résultat de votre défi. Le cashback sera fourni dans un délai d’un mois.

Vous devez publier 21 jours consécutifs à compter du jour où vous publiez votre annonce initiale/poste de déballage (y compris les week-ends et jours fériés). Si vous ne terminez pas tous les 21 jours ou manquez un jour, vous pouvez recevoir un remboursement partiel.

Si vous participez au défi, assurez-vous de lire la page Source ci-dessous et de suivre attentivement tous les critères. Le défi de remise en forme pour un remboursement complet est éligible pour les clients aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Californie, en Australie, au Japon, en SG et dans l’UE.

Il convient de noter que ni Mobvoi, ni Qualcomm, ni Google n’ont encore confirmé quels appareils Wear OS recevront la mise à jour unifiée qui devrait être supprimée plus tard cette année. Gardez cela à l’esprit lorsque vous prenez votre décision. Le TicWatch E3 est alimenté par la plate-forme Snapdragon Wear 4100, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Il prend en charge la surveillance NFC, SPO2/HR, Wi-Fi, BT 5.0, micro, haut-parleur, IP68 et dispose d’une résistance à l’eau IP68.

