Les écouteurs sans fil Mobvoi avec mouvements de tête et une autonomie de 50 heures sont maintenant en vente.

La société à l’origine des produits TicPods et TicWatch a lancé le Mobvoi Earbuds Gesture à la suite d’une campagne de financement participatif réussie sur Indiegogo. Ils ont été annoncés en août de l’année dernière.

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes ici sont les gestes de la tête que vous pouvez utiliser. En utilisant la technologie TicMotion vue dans le TicPods 2 Pro, vous pouvez hocher la tête ou secouer la tête pour accepter ou rejeter les appels téléphoniques. La firme affirme que cela adhère à sa «vision de définir la prochaine génération d’interaction homme-machine».

Si vous ne vous sentez pas à l’aise de faire cela, en particulier en public, les écouteurs ont toujours des commandes tactiles.

Mis à part les commandes, les écouteurs Mobvoi Gesture offrent l’un des chiffres d’autonomie de batterie les plus longs du marché. Avec une batterie 90mA dans chaque bourgeon, ils peuvent durer 10 heures de lecture. Le boîtier de 600 mA peut contenir environ cinq charges.

Cela signifie qu’ils peuvent donner au Cambridge Audio Melomania Touch une course pour leur argent à une fraction du prix. Le boîtier compact offre USB-C pour le chargement.

Les autres spécifications incluent Bluetooth 5.0, la suppression du bruit à double micro, des pilotes de 6 mm et un indice IPX5 étanche à l’eau et à la transpiration. Mobvoi les a lancés dans une nouvelle couleur noire «Raven» après la demande des utilisateurs pour des couleurs plus sombres.

Les écouteurs Mobvoi Gesture sont disponibles sur Mobvoi.com et Amazon pour 79,99 £, 89,99 $ US ou 89,99 €. Consultez notre tableau des meilleurs vrais écouteurs sans fil.