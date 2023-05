Mobvoi dit qu’il travaille toujours sur les mises à jour de Wear OS 3

Il fut un temps dans le monde de Wear OS où tout ce à quoi nous pouvions penser était lorsque les appareils non fabriqués par Samsung recevraient la mise à niveau significative vers Wear OS 3. Notre objectif principal pendant une bonne partie de l’année dernière était Fossil, car ils ont sans doute été pendant très longtemps le plus grand nom du jeu et vraiment le seul à fabriquer des montres Wear OS. Et puis leur ligne Fossil Gen 6 a reçu Wear OS 3, ils ont suivi cela en mettant à jour leurs montres d’autres marques, et tout allait bien.

Ce post, comme vous pouvez le voir par le titre, ne concerne pas Fossil. Fossil a poussé les mises à jour de Wear OS 3 dès octobre 2022. Au lieu de cela, il s’agit de Mobvoi et de leur horrible support pour leurs propres montres qui ont été promises à une mise à jour de Wear OS 3 et ne l’ont toujours pas reçue en mai 2023.

Pour sauvegarder une seconde, gardez à l’esprit que Google a annoncé pour la première fois Wear OS 3 en mai 2021 comme une sorte de partenariat avec Samsung pour relancer la plate-forme. Samsung a ensuite expédié Wear OS 3 sur sa gamme Galaxy Watch 4 lors de son retour sur la plate-forme portable de Google, puis a conservé ce que nous pensons être une exclusivité sur le système d’exploitation pendant un an. Nous pensons que parce que Google a dit à tous ses partenaires qu’ils ne pourraient pas expédier Wear OS 3 sur leurs propres montres avant 2022 au plus tôt.

Avance rapide et nous revenons à parler de Mobvoi. Vous voyez, Mobvoi a trois montres sur lesquelles ils allaient apporter Wear OS 3 – le TicWatch Pro 3 Ultra, le TicWatch Pro 3 et le TicWatch E3. Google les a reconnus en juillet 2021 comme capables, mais nous y sommes.

Aujourd’hui, la société a publié une déclaration sur Twitter pour « reconnaître sincèrement vos préoccupations et comprendre que vous pourriez être déçu » par le fait que votre montre n’a pas reçu la mise à niveau promise vers Wear OS 3. Ils ont ensuite présenté leurs excuses et confirmé que la mise à jour est en effet toujours en préparation pour toutes ces montres. La déclaration mentionne également que ces montres exécutent le Qualcomm Snapdragon Wear 4100 et utilisent une architecture de système double propriétaire qui a apparemment ajouté du temps pour terminer cette importante mise à jour. Cela ressemble un peu à blâmer Qualcomm, mais ils n’y vont pas complètement.

À partir de là, la déclaration indique qu’ils prévoient d’ouvrir « bientôt » un test de « bêta fermée étendue » pour leurs montres compatibles Wear OS 3 et qu’ils annonceront comment vous pourriez être en mesure de participer. Donc, encore une fois, nous sommes en mai 2023 et Mobvoi vient d’arriver à un test bêta fermé pour Wear OS 3, une mise à jour que Google a déclaré que tout le monde pourrait expédier dans la seconde moitié de 2022, ce que Fossil a fait. Gardez à l’esprit que le nouveau Mobvoi TicWatch Pro 5 devrait être là à tout moment et nous supposons qu’il aura déjà Wear OS 3.

Chut.