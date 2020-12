Headie One et Mahalia ont remporté le prix du meilleur acte masculin et féminin aux 23e prix MOBO, le rappeur londonien Nines remportant l’album de l’année.

La cérémonie virtuelle, qui célèbre la musique noire, est revenue pour la première fois depuis 2017 mercredi soir.

Ce fut une double victoire pour Mahalia et Nines, avec la chanteuse Mahalia, 22 ans, née à Leicester, également nommée meilleure actrice R & B / soul.

Le rappeur Nines, 30 ans, originaire de Harlesden, au nord-ouest de Londres, a remporté le prix du meilleur numéro de hip-hop.

Mahalia, chanteuse née à Leicester, a remporté le prix du meilleur acte féminin et de R & B / soul



Headie One a également reçu une deuxième mention, car il figurait sur la chanson de l’année – Don’t Rush – de Young T et Bugsey. Il a également joué lors de la cérémonie.

Parmi les autres gagnants figuraient la chanteuse nigériane Burna Boy, qui a été nommée meilleur acteur international, et le réalisateur oscarisé. Steve McQueen, qui a reçu le prix Inspiration.

Suite à sa victoire, Mahalia a déclaré à l’agence de presse PA: « Je me souviens avoir vu mes premiers MOBO, venir au premier, je pense que c’était à Leeds, et c’est un honneur.

« En tant que jeune artiste noire, c’est vraiment spécial d’être ici et d’être reconnue de cette façon. »

S’exprimant après sa victoire, le réalisateur McQueen a déclaré: « C’est un prix extraordinaire. Merci beaucoup. Les MOBO Awards pour moi font partie de l’idée de Small Axe.

« Quand les gens ne voulaient pas nous reconnaître, nous nous reconnaissions et cela m’a donné l’inspiration pour aller de l’avant. »

Image:

McQueen a remporté le prix de l’inspiration pour sa série de films Small Axe. Pic: BBC / McQueen Limited / Kieron McCarron



Small Axe était une anthologie de cinq films racontant les histoires d’immigrants antillais à Londres dans les années 1960 et 1970, diffusé en novembre sur la BBC.

L’acteur Micheal Ward a reçu la meilleure performance dans une émission de télévision ou un gong de film pour son tour de Marco dans le drame de gang Blue Story, après avoir été nommé l’étoile montante de Bafta plus tôt cette année. Il a également figuré dans Small Axe.

Le meilleur acte reggae est allé à Buju Banton, star jamaïcaine du reggae et du dancehall, après la sortie de Upside Down 2020, son premier album en une décennie.

Le chanteur nigérian Wizkid a remporté le meilleur gong africain.

Le meilleur nouveau venu est allé au rappeur de Manchester, âgé de 21 ans, Aitch, et le créateur de YouTube, artiste musical et comédien Chunkz a remporté le prix de la meilleure personnalité médiatique.

La cérémonie était animée par la présentatrice Maya Jama, qui a également remis les prix 2017.

Liste complète des lauréats des MOBO Awards 2020:

– Meilleur numéro masculin – Headie One

– Meilleur acte féminin – Mahalia

– Album de l’année – Nines’s Crabs In A Bucket

– Vidéo de l’année – Lupita de NSG (réalisé par Kevin Hudson)

– Meilleur numéro R & B / soul – Mahalia

– Meilleur numéro de hip hop – Nines

– Meilleur album (2017-2019) – Ella Mai d’Ella Mai

– Meilleur numéro de gospel – Called Out Music

– Meilleur numéro de jazz – Ego Ella May

– Meilleur numéro reggae – Buju Banton

– Meilleur producteur – JAE5

– Meilleur nouveau venu – Aitch

– Chanson de l’année – Young T & Bugsey avec Headie One – Don’t Rush

– Meilleure performance dans une émission de télévision / film – Micheal Ward comme Marco dans Blue Story

– Meilleur numéro de grime – Jme

– Meilleure personnalité médiatique – Chunkz

– Meilleur acte international – Burna Boy

– Meilleur numéro africain – Wizkid