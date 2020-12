Un aperçu des choses à regarder dans le basket-ball de la conférence Pac-12 cette semaine:

JEU DE LA SEMAINE: Stanford à l’USC, dimanche. Deux des meilleurs étudiants de première année du pays participent à l’ouverture de la conférence pour les deux écoles. Evan Mobley est arrivé à l’USC avec beaucoup de battage médiatique et a été à la hauteur jusqu’à présent. Le joueur de 7 pieds a dominé au début de cette saison avec une moyenne de 16,5 points et 8,5 rebonds avec 10 tirs bloqués en quatre matchs. Ziaire Williams est arrivé dans le nord de la Californie en tant que recrue la mieux notée de l’histoire de Stanford. l’attaquant de 6 pieds 8 pouces a en moyenne 9,8 points et 6,5 rebonds jusqu’à présent.

REGARD SUR L’AVENIR: L’Oregon jouera samedi dans le seul autre match de conférence de Washington cette semaine. Les Ducks ont abandonné le Top 25 de l’AP cette semaine après avoir perdu contre le Missouri mercredi dernier. L’Oregon a remporté 23 matchs à domicile d’affilée. Les Huskies ont du mal à démarrer la saison, s’inclinant face au n ° 2 Baylor, UC Riverside et Utah. … Non. 23 Arizona State a le principal match non-conférence de la semaine, avec le No. 24 San Diego State fait face jeudi. Les Sun Devils remportent une victoire de huit points sur la Californie dans leur premier match du Pac-12 et les Aztèques sont passés dans le Top 25 de l’AP cette semaine après avoir battu Pepperdine pour ouvrir la saison 4-0.

DANS LES CHIFFRES: L’État de Washington, choisi pour terminer 11e dans le sondage de pré-saison Pac-12, est 3-0 pour la première fois depuis 2017. La séquence de 16 victoires consécutives de BYU à domicile samedi.

JOUEUR À SURVEILLER: Eugen Omoruyi de l’Oregon. L’attaquant senior avait 31 points et 11 rebonds contre le Missouri la semaine dernière et a rejoint Michael Beasley (2007-08) et Cole Anthony de Caroline du Nord (2019-20) en tant que seuls joueurs majeurs de la conférence au cours des 25 dernières années avec au moins 30 points et 10 rebonds dans un début.

DU CÔTÉ DES FEMMES: L’entraîneur de Stanford, Tara VanDerveer, a besoin d’une victoire pour même Pat Summitt pour le plus grand nombre de victoires dans l’histoire du basketball féminin de la NCAA avec 1098. Le Cardinal, qui s’est hissé au sommet du Top 25 de l’AP cette semaine, affrontera sa rivale Californie dimanche. … L’Arizona a atteint la 6e place dans le sondage de cette semaine pour le meilleur classement de tous les temps. Les Wildcats affronteront leur rival Arizona State jeudi. … La semaine de rivalité Pac-12 comprend également le n ° 8 de l’Oregon au n ° 15 de l’État de l’Oregon et le n ° 11 UCLA à l’USC.

Organisé par le rédacteur AP Basketball John Marshall à Phoenix.

Plus de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/hub/college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25