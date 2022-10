Mobilisation russe complète avec 300 000 convocations, selon le ministre de la Défense

Selon Choïgou, 82 000 soldats ont été envoyés dans la zone de conflit en Ukraine, la moitié d’entre eux étant affectés à des unités en service actif et d’autres continuant à s’entraîner au combat. « Plus de 1 300 représentants du gouvernement, 27 000 entrepreneurs et 13 000 bénévoles ont été mobilisés et ont rejoint les rangs ; l’âge moyen des personnes mobilisées est de 35 ans », a ajouté Shoigu.