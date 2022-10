Mobilisation en Russie : Plus de 200 000 citoyens enrôlés dans l’armée depuis l’ordre de Poutine

Plus de 200 000 citoyens russes ont été enrôlés dans l’armée suite à l’ordre de mobilisation du président russe Vladimir Poutine le mois dernier.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a annoncé ce jalon mardi, répondant en partie aux inquiétudes selon lesquelles le régime de Poutine prévoyait de recruter au-delà des 300 000 soldats initialement prévus, selon Reuters. La mobilisation vise à faire face aux importantes défaites russes en Ukraine.

Alors que Poutine a déclaré verbalement que seuls 300 000 hommes ayant une expérience militaire antérieure seraient enrôlés, le texte de son ordre de mobilisation n’incluait pas de chiffre et ne précisait pas non plus que seuls ceux ayant une expérience militaire pouvaient être enrôlés.

Des rapports à travers la Russie ont vu des citoyens sans une telle expérience recevoir des papiers de conscription, entraînant un exode massif d’hommes en âge de servir.

La Mongolie, la Géorgie et le Kazakhstan ont supporté le poids de la vague migratoire, la Géorgie déclarant que les passages frontaliers quotidiens ont presque doublé au cours de la semaine, tombant sur l’ordre de Poutine. Plus de 100 000 hommes ont fui vers le seul Kazakhstan.

“Il y a environ quatre ou cinq jours, il y avait cinq à six mille visiteurs [from Russia] quotidiennement, et maintenant il est passé à environ dix mille », a déclaré le ministre géorgien de l’Intérieur Vakhtang Gomelauri aux journalistes la semaine dernière.

De nombreux hommes en fuite ont critiqué l’effort d’invasion de Poutine, déclarant qu’ils n’avaient aucun intérêt à entrer en guerre avec l’Ukraine.

“Il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui essayaient de fuir Poutine”, a déclaré à Reuters un homme, Aleksey, qui a traversé la frontière mongole. Aleksey dit qu’il a laissé derrière lui sa femme et ses deux enfants et prévoit de revenir une fois la conscription passée.

“Nous n’avons pas peur, mais pourquoi devons-nous nous battre en Ukraine, pourquoi ?” il ajouta. “Si d’autres pays attaquaient la Russie, nous nous battrions pour notre pays. Mais pourquoi allons-nous en Ukraine ? Pour quoi ?”

L’effort de mobilisation intervient alors que l’Ukraine réalise des gains significatifs contre les forces d’occupation russes. Une contre-offensive ukrainienne en septembre a vu le pays regagner des milliers de kilomètres carrés de son territoire.

Les forces ukrainiennes ont également regagné lundi des bastions clés dans les régions de Kherson, Dontesk et Louhansk, que Poutine a prétendu annexer lors d’une cérémonie élaborée la semaine dernière.