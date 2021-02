Mobilisation de virus

Le président Biden a comparé la lutte contre Covid-19 à mobilisation en temps de guerre. Et la mobilisation réussie en temps de guerre aux États-Unis a toujours impliqué beaucoup plus que le gouvernement. Le meilleur exemple est la Seconde Guerre mondiale, lorsque des entreprises privées comme Ford et General Motors révisé rapidement leurs opérations pour contribuer à l’effort de guerre.

Dans la lutte contre Covid, cependant, le secteur privé – à la grande exception des sociétés pharmaceutiques – a fait relativement peu jusqu’à présent. Il n’a pas fait un effort majeur pour persuader les Américains de rester socialement distants, de porter des masques ou de se faire vacciner le plus tôt possible.

Plus tard ce matin, les responsables de l’administration Biden et les chefs d’entreprise annonceront un plan pour changer cela, m’ont dit des responsables de la Maison Blanche. Le plan comprend certains des plus grands groupes de lobbying des entreprises du pays – comme la Chambre de commerce, la Business Roundtable, l’Association nationale des fabricants et des groupes représentant des dirigeants asiatiques, noirs et latinos – ainsi que quelques grandes entreprises.

Ford et The Gap feront don de plus de 100 millions de masques pour une distribution gratuite. Les ligues sportives professionnelles aideront à mettre de côté plus de 100 stades et arénas pour devenir des sites de vaccination de masse. Uber, PayPal et Walgreens offriront des trajets gratuits aux personnes pour se rendre sur les sites de vaccination. Best Buy, Dollar General et Target donneront à leurs employés des congés payés pour tenter leur chance. Et la Maison Blanche incitera de nombreuses autres entreprises à faire de même.