Mobilisation de Poutine : Où les Russes fuient vers

Les Russes se sont empilés à travers la frontière vers les États voisins depuis que le président Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle le 21 septembre pour la guerre en Ukraine.

Voici un guide sur le nombre de personnes qui ont traversé et la réaction des pays :

COMBIEN ONT FUITE LA RUSSIE DEPUIS L’ANNONCE DE LA MOBILISATION ?

Il est difficile d’obtenir des totaux précis, mais le nombre de Russes qui sont partis pourrait atteindre des centaines de milliers, sur la base des rapports des médias et des chiffres publiés par les États voisins. Les chiffres ne sont généralement pas ventilés et peuvent donc inclure des hommes confrontés au courant d’air, des membres de la famille et d’autres voyageurs.

Le journal indépendant Novaya Gazeta Europe a rapporté le 26 septembre que 261 000 hommes étaient partis depuis la déclaration de mobilisation, citant une source du Kremlin. Le rapport pourrait être vérifié de manière indépendante.

La Russie a démenti certaines informations des médias russes selon lesquelles 700 000 Russes avaient fui le pays depuis l’annonce.

Le 4 octobre, Forbes Russie a rapporté que le nombre de personnes qui ont quitté le pays depuis que Poutine a ordonné le projet pourrait atteindre 700 000, citant une source du Kremlin.

“Je n’ai pas de chiffres exacts, mais bien sûr ils sont loin de ce qui y est affirmé”, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Les données sur les billets d’avion ont indiqué une vague de départs. Le nombre de billets aller simple vendus depuis la Russie a augmenté de 27 % du 21 au 27 septembre par rapport à la semaine précédente, selon la société espagnole ForwardKeys, qui analyse les réservations.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a annoncé que la Russie prévoyait d’enrôler 300 000 hommes et, le 4 octobre, a déclaré que plus de 200 000 personnes avaient été enrôlées jusqu’à présent.

OÙ VONT LA PLUPART D’EUX ?

Certains se dirigent vers le Kazakhstan, qui partage la deuxième frontière terrestre la plus longue du monde avec la Russie. Les Russes peuvent entrer sans passeport ni visa.

Le ministre kazakh de l’Intérieur a déclaré le 3 octobre que plus de 200 000 Russes étaient entrés depuis le 21 septembre, tandis qu’environ 147 000 sont partis au cours de la même période, bien que leur destination finale ne soit pas claire.

Le ministère de l’Intérieur de Géorgie, où les Russes peuvent également entrer sans visa, a déclaré que 68 887 Russes étaient arrivés du 21 au 29 septembre, tandis que 45 624 étaient partis.

Pour les deux pays, il n’était pas clair combien de Russes qui étaient partis s’étaient rendus dans des pays tiers.

Les données de réservation de voyages aériens de ForwardKeys ont fait état d’une augmentation à trois chiffres pour la semaine terminée le 27 septembre des billets aller simple de la Russie à Tbilissi, Almaty, Istanbul, Tel Aviv et Dubaï.

La Turquie, une destination touristique populaire pour les Russes et d’autres, a signalé une augmentation des arrivées et des vols russes depuis l’annonce de la mobilisation. Un homme a déclaré à Reuters qu’il s’était envolé pour l’aéroport d’Istanbul le lendemain, en partie pour éviter la conscription.

Quelque 3 millions de personnes sont arrivées en Turquie depuis la Russie cette année jusqu’à la fin du mois d’août, en hausse de 22 % par rapport à l’année dernière, selon les données officielles.

De nombreux Russes se sont également dirigés vers l’Europe.

COMBIEN ARRIVENT DANS L’UE OU DANS D’AUTRES PAYS EUROPÉENS ?

L’Union européenne a connu une forte augmentation des arrivées après l’annonce de Poutine. Quelque 66 000 citoyens russes sont entrés dans le bloc du 19 au 25 septembre, soit une augmentation de 30 % par rapport à la semaine précédente, selon les données de l’agence frontalière du bloc, Frontex.

Le nombre est tombé à 53 000 dans la semaine du 26 septembre, a déclaré Frontex, citant une politique de visas plus stricte de l’UE et des mesures russes pour empêcher les hommes en âge de servir de partir.

La plupart des Russes entrant dans l’UE avaient déjà des permis de séjour ou des visas, tandis que d’autres avaient la double nationalité, a déclaré Frontex.

La Finlande, qui a une frontière de 1 300 km (800 milles) avec la Russie, a été le principal point d’arrivée dans l’UE. Les données finlandaises ont montré que le nombre de touristes russes arrivant via quatre points de passage frontaliers du sud a doublé dans les jours qui ont suivi le 21 septembre.

Du 21 septembre au 5 octobre, 59 975 Russes sont arrivés en Finlande par les quatre points de contrôle, dont beaucoup sont partis vers d’autres pays européens, tandis que 36 116 Russes sont rentrés chez eux, selon les données des autorités finlandaises des gardes-frontières le 5 octobre.

COMMENT RÉAGISSENT LES PAYS EUROPÉENS ?

L’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont commencé à refouler les Russes titulaires de visas touristiques délivrés par l’un des États Schengen de l’UE le 19 septembre. La Finlande a emboîté le pas le 30 septembre.

La frontière arctique entre la Norvège et la Russie est la dernière route directe vers l’Europe ouverte aux titulaires d’un visa touristique Schengen russe. Le ministre norvégien de la Justice a déclaré le 30 septembre que le gouvernement pourrait interdire de nouvelles arrivées de Russie à court terme si nécessaire.

Depuis le début de la mobilisation, les ambassades allemandes en Arménie, au Kazakhstan, en Géorgie, au Kazakhstan et en Biélorussie ont vu une augmentation des demandes de citoyens russes souhaitant se rendre en Allemagne et dans l’UE.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré à Reuters que la constitution allemande consacre le droit à l’asile politique, mais a déclaré: “En raison de cet examen au cas par cas et des possibilités très limitées de voyager de la Russie vers l’Allemagne, nous supposons qu’il n’y a que quelques cas. “

Un ministre français a déclaré que la France serait également sélective sur les personnes autorisées à rester dans le pays, en tenant compte de la situation d’une personne et du risque pour la sécurité.

“Nous veillerons à ce que les journalistes dissidents, les personnes qui combattent le régime, les artistes et les étudiants puissent toujours venir ici”, a déclaré le 5 octobre la ministre déléguée aux Affaires européennes Laurence Boone.



(Reportage de Doyinsola Oladipo à New York, Caleb Davis à Gdansk, Alexander Ratz à Berlin, Joanna Plucinska, Olzhas Auyezov, Jake Cordell, Terje Solsvik, Essi Lehto, Geert De Clercq, Jonathan Spicer; Écriture de Rachel More et Madeline Chambers; Montage par Edmund Blair et Alex Richardson)