Mobileye, propriété d’Intel, dépose S-1 pour l’introduction en bourse

Mobileye, une société appartenant à Intel qui fabrique des puces, des cartes et des logiciels pour les voitures autonomes, a déposé une demande d’introduction en bourse, selon un prospectus déposé auprès de la SEC vendredi.

Le remplissage de Mobileye indique une forte croissance des revenus de la filiale basée en Israël, passant de 879 millions de dollars de ventes en 2019 à 967 millions de dollars en 2020, à 1,39 milliard de dollars l’an dernier. Les pertes sont passées de 328 millions de dollars en 2019 à 75 millions de dollars l’an dernier.

La décision d’inscrire Mobileye au Nasdaq fait partie de la stratégie plus large d’Intel visant à redresser son cœur de métier. Intel a acquis la société pour 15,3 milliards de dollars en 2017 et avait précédemment annoncé son intention de rendre Mobileye publique cette année.

Intel avait précédemment déclaré qu’il utiliserait une partie des fonds de la liste Mobileye pour construire davantage d’usines de puces alors qu’il se lance dans un processus à forte intensité de capital pour devenir une fonderie pour d’autres fabricants de puces.

Mobileye, fondée en 1999, s’est associée à Audi, BMW, Volkswagen, GM et Ford pour développer des fonctionnalités avancées de conduite et de sécurité telles que l’assistance à la conduite et le maintien de voie à l’aide de la caméra, des puces et du logiciel “EyeQ” de l’entreprise. Le PDG de Mobileye, Amnon Shashua, a déclaré dans le dossier que 50 entreprises utilisent actuellement la technologie de l’entreprise sur 800 modèles de véhicules.

Le prospectus indique que Mobileye prévoit d’inscrire des actions ordinaires de classe A, mais n’a pas fourni le nombre d’actions ou la fourchette de prix pour l’offre proposée. Intel conservera la propriété des actions de classe B qui ont dix fois plus de voix que les actions de classe A, selon le prospectus, lui donnant le contrôle du conseil d’administration de la société et d’autres décisions.

Intel cherche à tester les marchés publics à un moment où l’appétit pour les technologies de croissance futuristes comme les voitures autonomes a considérablement ralenti face à la hausse de l’inflation et aux préoccupations macroéconomiques.

L’action Intel a augmenté de moins de 1 % dans les échanges prolongés.