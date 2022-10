Mobileye augmente de plus de 30 % dans son introduction en bourse après avoir quitté Intel

Amnon Shashua, président et chef de la direction de Mobileye Global Inc., et Patrick Gelsinger, chef de la direction d’Intel Corp., devant le Nasdaq MarketSite lors de l’introduction en bourse de la société à New York, aux États-Unis, le mercredi 26 octobre 2022.

Mobileye les actions ont bondi de plus de 30% lors de leurs débuts en bourse mercredi après la séparation du fabricant de technologies pour les voitures autonomes Intel .

Au cours d’une année qui n’a vu aucune introduction en bourse technologique importante aux États-Unis, Mobileye offre aux investisseurs une opportunité de se lancer dans un domaine de croissance. Mais ce n’est pas un nouveau nom pour le marché.

Mobileye était cotée en bourse avant qu’Intel n’achète la société israélienne en 2017 pour 15,3 milliards de dollars. À son prix d’introduction en bourse de 21 $, Mobileye n’était évalué qu’à 17 milliards de dollars, ce qui n’a entraîné que des gains minimes pour Intel jusqu’à présent. L’action, négociée sous le symbole MBLY, est passée à 27,85 $ mercredi.

Intel conservera le contrôle de Mobileye et détiendra plus de 750 millions d’actions de classe B, qui a 10 fois le pouvoir de vote des actions de classe A. La société a déclaré dans un dossier du 18 octobre qu’elle s’attendait à ce que le prix de l’offre soit compris entre 18 et 20 dollars par action.

L’introduction en bourse a permis de lever 861 millions de dollars et la décision d’inscrire Mobileye au Nasdaq fait partie de la stratégie plus large d’Intel visant à redresser son activité principale de semi-conducteurs, qui a pris du retard sur des concurrents tels que DMLA et Nvidia au cours des dernières années. Intel a déclaré qu’il utiliserait une partie des fonds de la liste Mobileye pour construire davantage d’usines de puces alors qu’il se lance dans un processus à forte intensité de capital pour devenir une fonderie pour d’autres fabricants de puces.

Cependant, la capitalisation boursière de Mobileye est bien inférieure à celle d’Intel attentes antérieuresle dernier signe que les investisseurs technologiques se sont calmés sur les introductions en bourse et ont réajusté leurs valorisations par rapport aux jours écumeux de la dernière demi-décennie alors que les taux d’intérêt augmentent et que l’économie ralentit.

Fondée en 1999, Mobileye s’est associée à Audi, BMW, Volkswagen, GM et Ford pour développer des fonctionnalités avancées de conduite et de sécurité telles que l’assistance à la conduite et le maintien de voie à l’aide de la caméra, des puces et du logiciel “EyeQ” de l’entreprise. Le PDG de Mobileye, Amnon Shashua, a déclaré dans le dossier d’introduction en bourse que 50 entreprises utilisent actuellement la technologie de l’entreprise sur 800 modèles de véhicules.

Revenu au deuxième trimestre a bondi de 41 % pour atteindre 460 millions de dollars. La perte nette est passée de 21 millions de dollars à 7 millions de dollars.

Les actions de classe A sont ce que les investisseurs achèteront lors de l’introduction en bourse, et Intel s’attendait à ce qu’il y ait 46,26 millions d’actions de classe A en circulation, avec un potentiel supplémentaire si les preneurs fermes décident d’exercer leur option d’achat d’actions supplémentaires.

Les actions Intel ont légèrement baissé mercredi et ont perdu environ 47% de leur valeur cette année, tandis que le Nasdaq est en baisse de 29%.

– Kif Leswing de CNBC a contribué à ce rapport.

