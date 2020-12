Loco, l’une des principales plateformes d’e-sport et de streaming de jeux en Inde, s’est associée à Activision Blizzard pour héberger ce qui est présenté comme « le plus grand appel du devoir de l’Inde: Tournoi mobile » avec un prize pool de Rs 35 lakhs. Le tournoi récemment annoncé ouvrira la voie aux joueurs de tout le pays pour transformer l’écosystème du jeu indien dans son ensemble. Le tournoi a été nommé Call of Duty: Mobile India Cup et sera diffusé en direct sur Loco. L’événement comprend deux tournois – Call of Duty: Mobile India Cup Open et Call of Duty: Mobile India Cup Pro.

Les inscriptions pour le tournoi Call of Duty Mobile India Cup Open sont déjà en cours, permettant aux équipes de tout le pays de s’inscrire et de s’affronter dans des matchs 5v5 dans un format de qualification ouvert. Le prize pool total est de Rs 10 Lakhs, dont 5 Rs Lakhs seront attribués à l’équipe en 1ère position tandis que le reste sera réparti entre les équipes entre la 2ème et la 8ème position. Après les batailles ouvertes, 16 équipes qualifiées passeront à la Call of Duty Mobile India Cup Pro et seront rejoints par les meilleures équipes professionnelles de l’Inde Call of Duty: Mobile pour disputer des matchs 5v5 dans un format de ligue. Team Mayhem et Team IND font partie des meilleures équipes qui ont été invitées pour la Call of Duty: Mobile India Cup Pro pour augmenter l’excitation et l’intensité.

Le prize pool total des matchs 5v5 de la Call of Duty Mobile India Cup Pro est de Rs 25 Lakhs, dont l’équipe en première position recevra Rs 10 Lakhs, suivie par Rs 5 Lakhs et Rs 3 Lakhs respectivement en 2e et 3e position , tandis que le reste du prize pool sera partagé entre les équipes entre la 4e et la 8e position.