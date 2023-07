Mobile DMV à DeKalb pour offrir des permis de conduire, des cartes d’identité réelles, des services d’inscription des véhicules et des électeurs 2 août – Shaw Local

DeKALB – Le canton de DeKalb accueillera une unité mobile du Département des véhicules à moteur permettant aux résidents de compléter certains services, notamment l’inscription pour voter et l’obtention d’un permis de conduire ou d’une véritable carte d’identité.

Le canton, 2323 S. Fourth St., DeKalb, accueillera l’événement de 10 h à 14 h le 2 août, selon un communiqué de presse.

L’unité mobile offre la délivrance d’un permis de conduire, d’une carte d’identité réelle et d’une carte d’identité d’État ; vignettes d’immatriculation de véhicules; don d’organes et de tissus; et inscription sur les listes électorales. Les tests sur route et les examens écrits n’auront pas lieu, selon le communiqué.

Une pièce d’identité est exigée. Une liste de documentation mandatée par l’État est disponible au canton. Les modes de paiement acceptés comprennent les chèques personnels, les mandats, les cartes de débit et les cartes de crédit AMEX, Discover, Matercard et Visa.

Les résidents sont invités à prendre rendez-vous. Les personnes sans rendez-vous peuvent être acceptées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Pour prendre rendez-vous, appelez le 815-758-8282 ou envoyez un courriel à [email protected].