MobiKwik vous facturer pour ne pas utiliser l’application peut être une mauvaise idée dans un monde qui a également Paytm et PhonePe

La plate-forme indienne de paiement numérique MobiKwik a confirmé qu’il y avait un changement de politique qui signifiera désormais que les utilisateurs inactifs devront désormais payer quelque chose appelé «frais de maintenance de portefeuille». Il s’agit, à notre meilleur souvenir, du premier mouvement du genre dans l’espace concurrentiel des paiements numériques et des portefeuilles mobiles en Inde. MobiKwik confirme que les utilisateurs inactifs seront invités à se connecter à leurs comptes MobiKwik dans le cadre du programme de réactivation, dans l’espoir de découvrir les nouvelles fonctionnalités, les offres in-app et, espérons-le, effectuer des transactions. Cette politique est désormais active pour tous les utilisateurs de MobiKwik, quels que soient les portefeuilles Minimum KYC ou Full KYC. Les utilisateurs inactifs pendant une période d’un an risquent de subir ces frais, confirme la société à News18.

La façon dont cela fonctionne est que si vous restez inactif ou déconnecté de l’application MobiKwik sur votre téléphone pendant une période d’un an, le compte sera considéré comme inactif. MobiKwik enverra alors une notification de réactivation. À ce stade, un utilisateur doit simplement se connecter à nouveau à l’application MobiKwik pour devenir actif. L’idée est de faire essayer à l’utilisateur les nouvelles fonctionnalités, les offres disponibles sur une variété de transactions et de paiements ainsi que de réessayer les transactions. «Les utilisateurs inactifs pendant plus d’un an ont reçu une notification de réactivation. Les utilisateurs doivent simplement se connecter à leur compte MobiKwik pour redevenir actifs. Une fois actifs, les utilisateurs peuvent utiliser librement les soldes de leur portefeuille pour payer leurs factures, faire des achats en ligne, transférer de l’argent, etc. », indique la société dans un communiqué officiel, partagé avec News18. C’est là que les choses se compliquent. MobiKwik dit que les utilisateurs qui ne réactivent toujours pas leurs comptes peuvent devoir payer ce que l’on appelle des «frais de maintenance de portefeuille», pour maintenir les services de portefeuille fonctionnels. Cependant, et supportez-nous sur celui-ci – MobiKwik dit que les portefeuilles qui sont des portefeuilles à solde nul, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’argent résidant dans un portefeuille MobiKwik, ne seront pas facturés les «frais de maintenance du portefeuille». Les détails sont rares pour le moment sur le montant facturé par les utilisateurs inactifs de MobiKwik, et nous attendons une clarification de la société à ce sujet.

Cela peut être une décision très dangereuse de la part de MobiKwik, quelque chose qui pourrait aliéner les utilisateurs inactifs et réduire davantage leurs chances de revenir sur la plate-forme de paiement numérique. Surtout lorsque la concurrence est rude. Les utilisateurs ont le choix entre plusieurs options, notamment Paytm, PhonePe, Google Pay et Amazon Pay, pour n’en nommer que quelques-unes. MobiKwik prétend avoir plus de 120 millions d’utilisateurs, ce qui en fait l’un des plus grands réseaux de paiement du pays, aux côtés de l’assistance de 3 millions de commerçants et de plus de 300 émetteurs de factures à travers l’Inde. MobiKwik affirme également avoir pré-approuvé 20 millions d’utilisateurs pour son produit «BNPL» «Buy Now Pay Later» appelé MobiKwik Zip, qui est disponible pour les utilisateurs pour effectuer des paiements via le portefeuille MobiKwik et la carte MobiKwik Blue Amex.

Il peut être intéressant de voir comment la Banque de réserve de l’Inde (RBI) réagit à cela, voire pas du tout. Conformément aux directives actuelles, le portefeuille mobile et les plateformes de paiement numérique peuvent décider de percevoir des frais pour la gestion de comptes inactifs. À l’heure actuelle, aucun des rivaux très populaires de MobiKwik, notamment Paytm, PhonePe ou Amazon Pay, ne prélève une telle charge, par exemple, même si vous êtes inactif depuis un certain temps. Il est probable que de nombreux utilisateurs de MobiKwik, y compris ceux qui peuvent actuellement être classés comme inactifs, utilisent déjà des applications de paiement telles que Paytm ou PhonePe pour les paiements de factures, les recharges mobiles, les paiements de factures de services publics et les paiements numériques hors ligne et en ligne. achats, et peut tourner le dos à MobiKwik pour de bon.