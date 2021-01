La plate-forme de paiement numérique MobiKwik a annoncé un partenariat stratégique avec Home Credit India, une branche locale du fournisseur international de crédit à la consommation Home Credit Group pour lancer «Home Credit Money». Dans un article de blog, la société basée à Gurugram explique que l’argent du crédit immobilier permet aux utilisateurs de bénéficier d’un prêt instantané sans intérêt allant de Rs 1 500 à Rs 10 000 directement dans leur portefeuille MobiKwik. Les utilisateurs du portefeuille MobiKwik peuvent ensuite effectuer des transactions sur les principales plates-formes de commerce électronique, trois millions de détaillants physiques et plus de 300 émetteurs de factures. Ils effectuent également des paiements QR, des paiements de factures ou des virements d’argent avec de l’argent Home Credit via le portefeuille MobiKwik.

MobiKwik déclare en outre que le partenariat avec Home Credit India est purement numérique et s’inscrit dans le cadre de la campagne Digital India du gouvernement. « Construit avec la vision de créer une carte de crédit numérique pour 100 millions d’Indiens, MobiKwik pense que le facteur de forme pour offrir l’opportunité de crédit en Inde sera numérique et non physique », ajoute la société. Notamment, les clients de crédit à domicile existants sur l’application MobiKwik n’ont pas besoin de documentation physique pour profiter du service. En outre, les clients peuvent également bénéficier de prêts personnels allant jusqu’à Rs 2,40,000.

S’exprimant sur le développement, Upasana Taku, co-fondateur et COO de MobiKwik a déclaré dans une note de presse: «Nous pensons qu’un portefeuille numérique est la plate-forme la plus adaptée pour distribuer des prêts de petits billets aux utilisateurs, car ils peuvent facilement profiter de l’argent. sans aucun problème de documentation. En associant une ligne de crédit au portefeuille mobile de l’utilisateur, nous créons un cercle vertueux de consommateurs utilisant le crédit numérique et les paiements numériques pour leurs achats quotidiens. «

Marko Carevic, directeur du marketing et de l’expérience client, Home Credit India a salué son partenariat avec MobiKwik et a déclaré que le rapprochement était une étape importante vers la prise de l’engagement et de l’expérience client à un nouveau niveau. «Grâce à l’écosystème robuste de MobiKwik et à sa capacité à fidéliser ses clients avec son vaste réseau de marchands, nous espérons créer de nombreux autres produits uniques et personnalisés pour répondre aux besoins financiers non satisfaits de millions de clients en Inde», a ajouté Carevic.