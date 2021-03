«Lorsque cette affaire a été signalée pour la première fois le mois dernier, la société a mené une enquête approfondie avec l’aide d’experts en sécurité externes et n’a trouvé aucune preuve de violation. La société travaille en étroite collaboration avec les autorités compétentes et est convaincue que les protocoles de sécurité pour stocker des données sensibles sont robustes et n’ont pas été violés. Compte tenu de la gravité des allégations, et par prudence, il incitera un tiers à effectuer un audit de sécurité des données médico-légales. »

Mobikwik a atténué sa réponse acérée aux allégations de ce qui a été signalé comme la plus grande violation de données de ce type. Après avoir riposté au chercheur indépendant en cybersécurité Rajshekhar Rajaharia dans sa réponse initiale datée du 4 mars, Mobikwik a maintenant publié une déclaration après qu’un vidage de données sur le dark web ait répertorié près de 11 crores de données d’utilisateurs privées et potentiellement sensibles, dont plus de 35 lakh KYC. (Connaissez votre client) dans une base de données de 8,2 To. Maintenant, la société a mis en évidence les normes de cybersécurité qu’elle prétend suivre, avant de déclarer qu’elle enquêtait toujours sur les allégations de violation de données.

