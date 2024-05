Préparez-vous à mettre les voiles, car la première bande-annonce de « Moana 2 » est là.

Le clip, qui montre Moana (Auli’i Cravalho) et Maui (Dwayne Johnson) reprenant la mer, a fait ses débuts en ligne mercredi.

Disney partage une nouvelle photo de « Moana 2 »

À un moment donné, Moana explique davantage le but de la nouvelle aventure en disant : « C’est un appel des ancêtres à naviguer vers de nouveaux cieux et à reconnecter notre peuple à travers l’océan tout entier. »

Maui fait une entrée remarquée à la fin, ramassant le coq Heihei, sujet aux accidents, et proclamant « collation en bateau », avant d’attraper l’adorable cochon ventru Pua et de s’exclamer « amélioration de la collation en bateau ».

« Bacon et oeufs?! » il crie. « Pourquoi n’as-tu pas amené le cochon la dernière fois ? »

Un communiqué de presse décrit la suite très attendue comme suivant Moana « dans un vaste voyage à la recherche de personnes au-delà des côtes de Motunui ».

« Rejointe par Maui et un tout nouvel équipage de marins improbables, Moana doit voyager vers les mers lointaines de l’Océanie et dans des eaux dangereuses et durables pour une aventure sans précédent », poursuit la taquinerie.

« Moana 2 » sort en salles le 27 novembre.

