Disney

Il semble que Disney fasse un grand retour au box-office de Thanksgiving : leur Moana 2 La bande-annonce publiée mercredi est devenue la bande-annonce la plus regardée du studio pour un film d’animation, avec 178 millions de vues en 24 heures.

Ce trafic passe par les précédents détenteurs de records À l’envers 2 (157MM) et Congelé 2 (116MM).

Le chiffre est également supérieur à celui de Pixar Indestructibles 2 (113MM).

Les vues proviennent uniquement d’Internet sur TikTok, YouTube, X, Instagram, Facebook et Snapchat. Il y a eu des réactions très positives pour l’animation, l’amour du film original et la fanfare des personnages. Moana, Maui et Pua étaient des personnages remarquables et le public a souligné à quel point Moana était l’un de leurs personnages Disney préférés de tous les temps. Tout cela est très bien étant donné qu’il s’agit d’un projet initialement conçu comme une série Disney+ que le studio a transposé sur grand écran.

Pic est réalisé par David Derrick Jr., Jason Hand et Dana Ledoux Miller, et produit par Christina Chen et Yvett Merino, Moana 2 présente la musique des lauréates des Grammy Abigail Barlow et Emily Bear, de la nominée aux Grammy Awards Opetaia Foa’i et du triple lauréat des Grammy Mark Mancina.

Dans la suite, après avoir reçu un appel inattendu de ses ancêtres, Moana doit voyager vers les mers lointaines de l’Océanie et dans des eaux dangereuses et perdues depuis longtemps pour une aventure sans précédent. Dwyane Johnson reprend la voix du demi-dieu Maui, tandis qu’Auli’i Cravalho est de retour dans le rôle-titre.

En témoignage de l’amour pour l’histoire et les personnages de Moana, le film original, sorti en 2016, était le film le plus diffusé sur toutes les plateformes en 2023, selon Nielsen.

Moana 2 sort en salles le 27 novembre.