Mohamed Salah n’a pas eu peur de dire ce qu’il pensait après la victoire de Liverpool contre West Ham alors qu’il déplorait le VAR.

L’Égyptien a marqué deux des trois matchs de Liverpool en remportant pour la deuxième fois cette semaine.

Cela a mis fin à une course de six matches en championnat sans but pour Salah, bien qu’il pensait avoir trouvé le filet contre Tottenham jeudi avant qu’il ne soit refusé par VAR.

Son attelle au stade de Londres n’a nécessité aucune confirmation VAR, mais cela ne l’a pas empêché de faire connaître ses sentiments.

La star de Liverpool a affirmé que le système, qui a suscité la controverse depuis son introduction, « tue le football ».

Il s’est également interrogé sur les différentes manières dont il est mis en œuvre dans les différentes compétitions.

Il a déclaré à Sky Sports: « Je pense qu’avant, je n’aime pas le VAR! Depuis le début de la saison, à mon avis, cela a tué le match.

« Vous devez être exactement du bon côté de la ligne. Dans d’autres pays, ça va. Je ne veux pas obtenir une amende mais c’est mon avis. Je n’aime pas VAR. »