Mohamed Salah n’a pas le respect qu’il mérite à Liverpool.

C’est selon Peter Crouch, qui estime que l’Egyptien devrait voler plus d’applaudissements pour ses récentes performances.

Liverpool a été nettement décalé ces dernières semaines et est tombé à la sixième place du tableau de la Premier League.

Mais Salah a été une lumière brillante au milieu de la morosité et en a marqué six lors de ses six dernières compétitions toutes compétitions confondues pour Liverpool.

S’exprimant sur BT Sport, Crouch a qualifié Salah de « froid de glace » et a affirmé que l’attaquant n’obtient pas le crédit qu’il mérite pour garder Liverpool dans les buts au milieu de cette baisse de forme actuelle.

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, attend une réponse de ses joueurs ce mardi alors qu’ils affrontent le RB Leipzig en Ligue des champions.

« Je ne suis pas sûr que leur système soit encore clair, mais nous devons nous adapter au jeu et jouer au football nous-mêmes », a déclaré Klopp à propos de la rencontre.

« Leipzig est plein d’énergie, ils y vont et nous devons le faire aussi – nous devons créer aux bons moments et briser la presse en jouant au football. »