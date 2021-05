Mo Salah: l’attaquant de Liverpool dit que le club n’a pas encore discuté d’un nouveau contrat avec lui | Actualités du football

Mo Salah a déclaré que personne de Liverpool ne l’avait encore approché pour discuter de la possibilité de signer un nouveau contrat au club.

L’accord actuel de Salah à Anfield court jusqu’à l’été 2023, mais l’attaquant égyptien dit qu’il n’y a actuellement aucune perspective de prolongation.

Le joueur de 28 ans a déjà laissé entendre que son avenir pourrait résider dans le football espagnol, Barcelone et le Real Madrid étant souvent présentés comme des destinations potentielles pour Salah s’il quittait Merseyside.

Interrogé sur un nouvel accord potentiel à Liverpool, Salah a déclaré Sky Sports: « Personne ne me parle de ça, donc je ne peux pas en dire beaucoup.

« Personne dans le club ne me parle de quoi que ce soit alors je ne sais pas. »

















Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, dit qu'ils doivent battre Manchester United pour avoir une chance de terminer dans le top quatre de la Premier League



En janvier, Salah a déclaré qu’il voulait rester et continuer à battre des records aussi longtemps que possible à Anfield et a affirmé qu’il était « à 100 pour cent » déterminé à gagner plus de trophées au club.

Il a réitéré ce désir lorsqu’il a été interrogé sur les ambitions restantes dans sa carrière.

« J’ai dit avant que je voulais gagner à nouveau la Premier League, je veux gagner à nouveau la Ligue des champions », a-t-il ajouté.

« C’est une bonne chose de gagner, j’essaie juste de gagner encore et encore. Une partie de notre travail est de gagner des trophées. »

Salah a rejoint Liverpool en provenance de la Roma pour des frais de transfert alors record en 2017 et le joueur de 28 ans a marqué 120 buts en 193 matches pour le club toutes compétitions confondues.