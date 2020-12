Mohamed Salah espère creuser l’écart entre lui et Steven Gerrard, la légende de Liverpool soutenant fermement sa quête.

L’Egyptien a ouvert le score dès la première minute du match nul 1-1 de Liverpool avec le FC Midtjylland mercredi soir, battant ainsi le record de Gerrard en Ligue des champions.

Les 21 buts de Gerrard dans la meilleure compétition européenne étaient le record du club, mais après avoir marqué son 22e au Danemark, Salah est devenu le leader autonome à cet égard.

En battant le décompte de l’ancien skipper en seulement trois ans et demi, l’impact prolifique de Salah est évident.

Et le joueur de 28 ans espère maintenant continuer à battre des records à Anfield, avec l’espoir de s’éloigner encore plus du patron des Rangers.

« C’est bien sûr un sentiment formidable d’être le meilleur buteur de ce club et de son histoire », a déclaré Salah à BT Sport. «Une chose dont je suis fier, mais je dois continuer comme ça et marquer plus de buts.

«J’ai besoin d’agrandir l’écart entre moi et lui. J’essaie tout le temps de marquer des buts pour aider l’équipe à gagner des matchs. C’est la chose la plus importante. »

Mais il n’y aura pas de rancune de la part de Gerrard lui-même. S’exprimant après que son record ait été égalé plus tôt cette année, le milieu de terrain légendaire a admis qu’il espérait que son record serait « embarrassé » par Salah.