Mo Ostin, géant de l’industrie musicale, décède à 95 ans

Mo Ostin, un géant effacé de l’industrie de la musique qui, avec une intégrité rare, a présidé à l’ascension de Warner Bros. Records vers un empire tentaculaire d’un milliard de dollars et a aidé à découvrir et à nourrir des artistes de Jimi Hendrix à Green Day, est décédé. Il avait 95 ans.

Warner Records a déclaré qu’Ostin, membre du Rock & Roll Hall of Fame, est décédé dimanche “paisiblement dans son sommeil”. Dans un communiqué, la société l’a qualifié de “l’un des plus grands recordmen de tous les temps”.

“Il est resté un champion infatigable de la liberté de création, à la fois pour le talent qu’il a nourri et pour les personnes qui ont travaillé pour lui. Mo a vécu une vie extraordinaire en faisant ce qu’il aimait, et il manquera profondément à toute l’industrie qu’il a contribué à créer, et aux d’innombrables artistes et collègues qu’il a inspirés à être au meilleur de leur forme », ont déclaré Tom Corson, coprésident et directeur de l’exploitation, et Aaron Bay-Schuck, coprésident et PDG, dans le communiqué.

Petit, chauve et doux, “Chairman Mo” n’a jamais été aussi célèbre que des bosses rivaux comme Clive Davis ou Walter Yetnikoff, mais peu ont égalé son pouvoir ou son prestige alors que la musique rock est officiellement devenue une grande entreprise. Pendant des décennies, Ostin a prospéré sur l’idée simple et sous-utilisée de prendre des artistes talentueux et originaux et de les laisser rester talentueux et originaux, que ce soit Hendrix et Neil Young, Fleetwood Mac et Paul Simon, ou REM et Green Day.

“Mo Ostin était unique en son genre,” Davis a tweeté. “La société qu’il a présidée était vraiment unique dans sa gestion très spéciale des artistes et la profondeur et la gamme extraordinaires de talents de sa liste. Les artistes de Mo ont profondément et historiquement marqué la musique et la culture contemporaines.”

Sous la direction d’Ostin, Warner a signé Hendrix lorsque le guitariste était à peine connu au-delà de la scène des clubs londoniens, Fleetwood Mac lorsqu’ils étaient un groupe de blues et les Grateful Dead lorsque leur légende était confinée à la Bay Area. John Lennon et Yoko Ono, George Harrison, Nirvana, Madonna, Eric Clapton, James Taylor, Prince, REM et Guns N’ Roses faisaient partie des autres artistes qui ont rejoint Warner pendant son règne.

“L’intimidation n’est pas la réponse”, a déclaré Ostin, dans une rare interview, Le Los Angeles Times en 1994. “Je ne sais pas pourquoi, mais les gens d’affaires ont tendance à penser en termes de gratification immédiate. Bien sûr, vous pouvez tirer un autre dollar de n’importe quoi, mais ce n’est pas ce qui fait qu’une maison de disques fonctionne de manière rentable.”

Il a également réuni une équipe de cadres d’élite et de confiance, dont le président-producteur de Warner, Lenny Waronker, et le responsable de la publicité et du marketing, Stan Cronyn. David Geffen, dont le label Geffen était distribué par Warner, embauchera finalement Ostin pour diriger la division musicale DreamWorks.

Mo Ostin a profondément inspiré Tom en tant que président de la division Warner Brothers Music et a été responsable de la création de Wildflowers et des Travelling Wilburys, parmi de nombreuses autres initiatives musicales majeures. Que Dieu bénisse Mo. L’un des vraiment bons. Nos pensées vont à sa famille aujourd’hui. pic.twitter.com/SaLYtYQWY3 —@tompetty

Ostin a commencé chez Warner en 1963, est devenu président en 1970, président peu de temps après et a rarement faibli au cours du quart de siècle suivant, car le label autrefois marginal comprenait finalement Elektra, Atlantic, Sire, Geffen’s Asylum et Madonna’s Maverick Records, entre autres. Alors que les entreprises adoptaient enfin la musique qu’elles dédaignaient autrefois, Warner a rivalisé férocement avec CBS Records – et son leader, Yetnikoff – pour le leadership de l’industrie.

L’apogée d’Ostin était une ère d’enchères et de braconnage de haut niveau, que Warner emmène Simon de Columbia ou que Columbia convainc Taylor de quitter Warner.

Ostin a été félicité pour son jugement et pour sa patience, restant fidèle à des artistes tels que Simon et Van Morrison même lorsque leurs albums ne se vendaient pas. Il a même inspiré certaines chansons, dont Young’s Joe le surfeur et la ballade ludique de Harrison Mo, figurait sur une compilation de six CD de musique qu’Ostin avait aidé à publier.

Son éviction en 1994 a entraîné de nouveaux hommages. “Mo, Mo, pourquoi tu dois y aller ?/Tu es le premier gars de la maison de disques/Cela m’a regardé dans les yeux”, a écrit Flea des Red Hot Chili Peppers. De nombreux artistes et cadres ont quitté Warner après son départ.

Ostin a eu des conflits occasionnels avec des artistes. Mick Fleetwood de Fleetwood Mac se souviendrait de son mécontentement lorsque le groupe a suivi sa méga-vente Rumeurs album avec le double disque expérimental, Défense. Certains des plus grands succès de Prince, dont son Pluie mauve et 1999 albums, sont sortis via Warner. Mais Prince s’est battu avec l’entreprise pour le contrôle de ses bandes maîtresses et la quantité de musique qu’il pouvait sortir. Pendant un certain temps, il a changé de nom et s’appelait l’artiste anciennement connu sous le nom de prince. Il est apparu en public avec le mot “esclave” écrit sur sa joue.

“Cela m’a dérangé, mais j’ai compris d’où il venait”, a déclaré Ostin Panneau d’affichage en 2016, ajoutant qu’il restait impressionné par le regretté musicien. “Le gars était si incroyablement talentueux que c’était écrasant.”

Né Morris Meyer Ostrofsky à New York en 1927, Ostin était le fils capable et chanceux d’immigrants juifs. La famille a déménagé à Los Angeles quand il avait 13 ans et s’est retrouvée à côté du frère de l’impresario de jazz Norman Granz, dont le label Verve comprenait Duke Ellington, Count Basie et Charlie Parker. Alors qu’il était étudiant à l’UCLA, Ostin a aidé Granz à vendre des programmes de concerts et il a abandonné la faculté de droit de l’UCLA au milieu des années 1950 pour gérer les finances de Verve (appelée Clef à l’époque).

Ostin s’intègre bien dans l’environnement sympathique de Verve et est remarqué par une superstar qui, à la fin des années 50, a tenté d’acheter le label : Frank Sinatra. Lorsque Sinatra a plutôt formé sa propre entreprise, Reprise, il a fait appel à Ostin pour la diriger.

Frank Sinatra, chanteur et acteur américain, répétant à Londres pour un concert au London Palladium. (Journaux express/Getty Images)

“L’idée de Frank était de créer un environnement qui, à la fois artistiquement et économiquement, serait plus attrayant pour l’artiste que n’importe qui d’autre”, a déclaré Ostin, qui a raccourci son nom peu de temps après son entrée dans l’industrie du disque, au LA Times. “Ce n’était pas comme ça ailleurs. Vous aviez des gars de la finance, des avocats, des gars du marketing.”

Mais Ostin est devenu frustré par l’aversion de Sinatra pour la musique rock et est passé à Warner, qui avait acheté Reprise. Il a signé l’un des nouveaux groupes chauds de Grande-Bretagne, les Kinks, et a suivi au cours des années suivantes avec Hendrix, the Dead, Morrison et d’autres. Il a pris des groupes de heavy metal (Black Sabbath), de pop légère (The Association), de country rock (les Allman Brothers), de comédiens (Steve Martin) et d’artistes de nouveauté (Tiny Tim).

Sa bonne réputation et ses actions l’ont aidé encore et encore. Lorsque Gene Simmons de Kiss a appris l’existence d’un groupe à venir de la région de Los Angeles, il a alerté Ostin et Van Halen a rapidement signé un contrat d’enregistrement. En 1990, Ostin a surenchéri sur les Chili Peppers de Sony/Epic, mais a tout de même appelé l’auteur-interprète Anthony Kiedis pour lui souhaiter bonne chance. Kiedis a été tellement surpris que le groupe a fini par abandonner Sony et déménager chez Warner.

Ostin avait une relation étroite avec le chef d’entreprise Steve Ross, président de Kinney National Services lorsque l’ancienne société de stationnement a acheté Warner en 1969. Mais Ross est décédé d’un cancer en 1992 et Ostin s’est heurté au président de Warner Music Group, Bob Morgado, qui croyait que l’entreprise avait besoin pour réduire les dépenses.

Un point de rupture a été le single du rappeur Ice-T Tueur de flic, ce qui a conduit à de nombreuses demandes de retrait, les critiques comprenant les forces de l’ordre, l’acteur-activiste conservateur Charlton Heston et le président de l’époque George HW Bush. Ice-T a quitté Warner en 1993 après avoir accepté de ne pas mettre la chanson sur son dernier album et les retombées auraient largement affaibli la position d’Ostin.

En 1995, Geffen a convaincu Ostin et Waronker de diriger la division musicale de la nouvelle société DreamWorks. George Michael, Nelly Furtado et le comédien Chris Rock faisaient partie des artistes signés avant que DreamWorks ne soit acheté par Universal Music en 2003.

Ces dernières années, Ostin était consultant chez Warners et a fait don de 10 millions de dollars américains à l’UCLA pour aider à établir le Evelyn and Mo Ostin Music Center, nommé en partie en l’honneur de sa femme de 55 ans, Evelyn, décédée en 2005. Leurs trois fils — Michael, Kenny et Randy – tous ont été des dirigeants de Warner. Randy est décédé d’un cancer à 60 ans en 2013.

Mo Ostin a été élu au Rock & Roll Hall of Fame en 2003, avec Young et Simon comme présentateurs. En 2014, il a reçu un prix Grammy “Icon” pour l’ensemble de ses réalisations, honoré comme “un véritable pionnier de l’ère de la musique contemporaine dont le travail de toute une vie a eu un impact profond sur les artistes qu’il a aidé à développer et les fans du monde entier qui en ont bénéficié. de leur créativité inspirée.”