Mo Gilligan de Masked Dancer claque un spectacle «difficile» malgré le fait que les juges entendent ENFIN des célébrités parler avant la double élimination

Mo Gilligan de MASKED Dancer a qualifié le spectacle de « difficile » – bien que les juges aient ENFIN entendu des célébrités parler avant une double élimination.

Les panélistes ont eu droit à encore plus d’indices, alors qu’ils continuaient à se creuser la tête sur les visages célèbres derrière les masques.

Suivez notre blog en direct The Masked Dancer pour toutes les dernières actions de la nouvelle émission ITV

7 Le comédien Mo Gilligan a été déconcerté par les indices de ce soir disant que c’était «difficile» Crédit : ITV

Les huit danseurs masqués restants se sont produits ensemble pour la première fois alors qu’ils se disputaient une place en demi-finale.

Chaque célébrité a également révélé un petit extrait de sa voix, alors qu’elle prononçait un mot spécial qui aiderait à les identifier dans l’épisode de jeudi soir.

Malgré avoir entendu les danseurs masqués parler, les juges Mo, Oti Mabuse, Davina McCall, Jonathan Ross et David Walliams sont tous restés perplexes.

Le comédien Mo, 33 ans, a été frustré et s’est exclamé: « C’est un spectacle difficile ce soir! »

7 Les juges ont entendu les voix des célébrités pour la première fois Crédit : ITV

Entendre la voix a aidé les juges à affiner leurs suppositions, certains suggérant qu’ils pouvaient entendre un pincement dans certains des accents de célébrités.

Pendant ce temps, les téléspectateurs se sont tournés vers les médias sociaux, affirmant qu’ils pouvaient facilement identifier la voix de Knickerbocker Glory.

L’un d’eux a écrit : « C’était bien Craig Revel Horwood. Il a une voix très particulière. Quand Knickerbocker Glory a parlé, c’était clairement lui. »

Un autre a posté: « D’accord, la voix ressemblait exactement à celle de Craig Revel Horwood !! #maskeddancer »

7 Il y avait beaucoup plus de suppositions folles Crédit : ITV

Les juges ont été sous le choc ce soir lorsque Beagle et Llama ont été révélés en tant que juge de Dancing on Ice Christopher Dean et présentateur Zoe Ball.

Le patineur sur glace professionnel, 62 ans, a été éliminé dans l’épisode de ce soir après avoir échoué à impressionner les juges.

La présentatrice de télévision Zoe a également été révélée sous le nom de Lama après avoir trompé les juges avec ses mouvements de danse.

Les panélistes ont été stupéfaits car ils n’ont pas réussi à identifier le médaillé d’or olympique britannique alors qu’ils dansaient un chien.

7 Christopher Dean de Dancing on Ice a été révélé comme Beagle Crédit : ITV

Les téléspectateurs d’ITV ont été choqués par les compétences de danse de premier ordre de Chris, plusieurs affluant sur Twitter pour partager leur étonnement.

Un téléspectateur surpris a écrit: « Meilleure révélation jusqu’à présent! J’adore Christopher Dean et c’est tellement évident maintenant que vous pouvez voir les mouvements du patin à glace dans ses rotines. »

Un autre a posté : « Wow… bravo Christopher Dean #themaskeddancer »

Un troisième a partagé : « Christopher Dean. Je me demandais pourquoi Beagle était si bon en ascenseurs ! »

7 La présentatrice Zoe Ball était derrière les mouvements des lamas Crédit : ITV

Pendant ce temps, les fans ne pouvaient pas croire que Zoe Ball avait ces mouvements talentueux dans sa manche.

Un téléspectateur a écrit: « Je suis choqué, je n’ai jamais pensé que ce serait Zoe Ball. Elle l’a fait à merveille. »

La compétition s’intensifie avec Zip, Squirrel, Carwash, Knickerbocker Glory, Scarecrow et Frog qui se disputent une place en finale.

Certains téléspectateurs sont convaincus que Zip est Peter Kay après que la célébrité mystérieuse a déclaré que le mot « Geraldine » était un indice de leur identité.

7 Les téléspectateurs sont convaincus que Zip est le comédien Peter Kay Crédit : Getty Images – Getty

7 Les fans pensent que l’indice de Zip faisait référence au personnage fictif de Peter, Geraldine McQueen Crédit : Document à distribuer

Après la performance de Zip, le candidat masqué a déclaré que son mot spécial était « Géraldine ».

Rappelant le personnage fictif de Peter, Geraldine McQueen, de sa Grande-Bretagne Got the Pop Factor… a et peut-être une nouvelle célébrité Jesus Christ Soapstar Superstar Strictly on Ice.

Le danseur masqué sera de retour demain soir avant la grande finale de samedi.