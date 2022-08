Mo Gilligan de Big Breakfast est à peu près le meilleur d’un mauvais brunch

AYANT passé le meilleur de la matinée à hurler sa tête à Mo Gilligan, AJ Odudu a soudainement coupé le vacarme pour poser cette question très pertinente.

“Dites-nous ce que vous en pensez. Bouches ouvertes ou bouches fermées ?

Pendant les quatre prochaines semaines, ou tant que Channel 4 persiste avec The Big Breakfast qui, après une interruption de 20 ans, a soudainement repris vie le week-end après que le réseau a correctement repéré une lacune sur le marché pour une émission dans le même style énergique comme SMTV Live d’Ant & Dec.

La bonne façon de combler ce vide aurait été avec une nouvelle idée.

Malheureusement, Channel 4 n’en a pas et est miné par le même agenda politique qui étouffe la créativité de tous les autres grands réseaux, il est donc ressuscité The Big Breakfast dans le créneau du samedi de 10h à 12h30 qui, pour les pédants parmi nous, techniquement en fait le grand brunch.

Comme le suggère le paillasson “WAGWAN” aux couleurs de l’arc-en-ciel dans le générique d’ouverture, ce n’est certainement pas la première chose que ces connards bien-pensants de Channel 4 veulent que vous remarquiez à propos de la refonte.

Je ferais donc mieux de régler le problème du casting avant d’aller plus loin.

Y compris les hôtes AJ et Mo, le nouveau Big Breakfast compte six habitués, et cinq d’entre eux, dont l’obligatoire Judi Love, qui occupait l’ancien rôle de Paula Yates, sont noirs.

Le même genre d’hypocrites qui vous ont dit que l’équipe féminine de football d’Angleterre était “trop ​​blanche” penseront que c’est une merveilleuse évolution, évidemment.

Si vous voulez savoir exactement jusqu’où s’étend réellement cet engagement envers la diversité, visitez la section « Rencontrez nos réalisateurs » du site Web de Channel 4, où vous trouverez 13 des visages les plus suffisants de la planète.

Et chacun d’entre eux est blanc.

C’est une sacrée ironie étant donné que Channel 4 n’arrête jamais de sermonner le reste d’entre nous sur l’inclusion.

Cependant, aucun des deux côtés de l’argument de la guerre culturelle n’aurait d’importance si les deux nouveaux présentateurs avaient juste le talent de diffuseur de

Chris Evans ou l’esprit vif et l’alchimie de Johnny Vaughan avec Denise van Outen.

Malheureusement, ils ne le font pas.

Mo est vraiment sympathique, mais pas drôle ou assez rapide sur ses pieds, tandis qu’AJ n’a pas l’air de vouloir partager la vedette avec qui que ce soit et appartient à l’école de présentation télévisée «Repeater», où ils répètent simplement ce que la dernière personne a dit. a dit.

Ni l’un ni l’autre n’a un don particulier pour la télévision en direct, ce qui signifie que le résultat, dans cette atmosphère bruyante, est un chaos absolu.

Ils oublient les noms des invités, se trompent d’heure et disent ensuite : « On se reverra après la pause. . . Nous ne sommes pas en pause. Il n’y a pas de pause.”

Le point culminant de la première matinée, cependant, a été sans aucun doute AJ présentant les joueuses anglaises Ella Toone et Alessia Russo avec la nouvelle : “Certains de vos coéquipiers ont en fait été nominés pour le prix The Ball On Door.”

Johnny Vaughan aurait construit tout un spectacle autour de ce moment.

Mo Gilligan a simplement marmonné : « C’est le Ballon d’Or » puis le vacarme a repris le dessus.

Une partie du problème ici a été causée par le fait que le premier jour, il y avait trop d’invités et probablement trop de producteurs ignorants qui disaient à tout le monde : “Gardez l’énergie à un niveau élevé”.

La chose étrange était, cependant, au milieu de tout ce chahut, un élément brillait brillamment, et c’était, assez prévisible, les bulletins d’information de Phil Gayle, le seul morceau qu’ils ont coupé et collé de l’ancienne émission.

Ils sont parfaits, sans rotation et les intros étaient techniquement meilleures que tout ce que j’ai vu le même jour de C4 ou de la BBC, parce qu’ils vous ont simplement dit : “Il y a plus de misère aujourd’hui pour les passagers ferroviaires alors que les conducteurs de train de neuf compagnies vont en grève.”

C’est une leçon qui devrait être apprise par l’émission d’actualités totalement compromise de Channel 4 qui, comme sa comédie et son drame, n’est qu’une chose de plus qui a été ruinée par un agenda éveillé biaisé.

Le même problème empêchera désormais The Big Breakfast d’être aussi drôle et imprévisible qu’il devrait l’être.

S’il doit poursuivre l’expérience, au-delà de sa période d’essai de quatre semaines, j’ai un conseil pour la journaliste itinérante Harriet Rose qui pourrait transformer son contenu.

Le microphone passe du côté flou vers le haut.

Tout est un peu bizarre

Je pensais que le mariage dramatique de la BBC briserait le cycle des silences gênants Crédit : BBC

PENDANT quelques minutes glorieuses là-bas, lorsque le personnage de Sean Bean, Ian, a commencé à se comporter de manière vraiment étrange au centre de loisirs Alder Tree, j’ai pensé que quelque chose allait réellement se passer dans le drame en quatre parties de BBC1 Mariage qui briserait le cycle des silences gênants.

Mais non, c’était juste un lien vers un autre long silence gêné.

La communauté britannique des caresses du menton les aime, bien sûr, ainsi que des tensions cachées, une rage réprimée, des vérités plus profondes et tous ces autres détails sur le mariage qui rappellent aux journalistes grand format ce qu’ils aiment plus que toute autre chose au monde, eux-mêmes.

Je ne suis pas totalement à l’abri non plus, évidemment.

Mais cela ne me dérangerait pas l’apparence d’une intrigue appropriée, une mélodie à thème qui ne me donnait pas envie de me couper les deux oreilles (“To the side. To the side, to the side”) et le rire étrange pour contrebalancer Marriage’s niveaux d’ombre épuisants.

J’aimerais aussi que quelqu’un d’autre que le méchant Sean occupe le rôle du mari grincheux Ian, qui est si socialement maladroit Emma de Nicola Walker donne l’impression qu’elle canalise la rage de chaque spectateur, dans l’épisode trois, quand elle crie: vous vous apitoyez sur vous-même jusqu’aux seins et en fait, c’est juste ennuyeux.

Un moment que j’aimerais vous raconter est le véritable catalyseur d’un drame passionnant qui éclatera dans la finale.

Mais le reste n’est qu’un silence gêné.

D’ailleurs, si le prochain petit ami d’Emily Atack dans la téléréalité est Are You The One: le candidat britannique Cach, ITVBe n’est-il pas tenu de faire une série télévisée appelée Cach In The Atack?

Crétin inattendu dans la zone d’ensachage

TIPPING Point, Ben Shephard : “Dans le film de 2018, First Man Ryan Gosling joue quel astronaute américain ?”

Connor : “Lance Armstrong”.

The Chase: Celebrity Special, Bradley Walsh: “Quelle partie du corps vous dit-on de tenir haut si vous êtes fier et confiant?” Fallon Sherrock : “Votre bras.”

Et Ben Shephard : « Le ligament croisé postérieur fait partie de quelle articulation centrale de la jambe humaine ?

Olivia : « Coude. »

Irritations aléatoires

UN véritable commentateur sportif de la BBC, Leon Taylor, a déclaré: “Les plongeurs n’ont eu aucun temps pour s’adapter.”

Le smugbucket assoiffé de célébrité Amol Rajan devient le troisième diplômé de Cambridge sur trois à accueillir le University Challenge.

The Pleasance, l’incroyable salle de « liberté d’expression » d’Édimbourg, annule le superbe comédien de Glasgow Jerry Sadowitz.

Les attaques tout aussi dérangées contre l’expert de Sky Sports, Graeme Souness, pour avoir décrit Chelsea contre les Spurs comme “un jeu d’hommes”.

Et l’introduction de Queen Mojo n’a pas réussi à éclaircir le mystère central du Celebrity Masterchef de cette semaine: “Ma personnalité est grande et je me jette dans tout.”

Oui, mais qui diable es-tu ?

RE: University Challenge Si la BBC est vraiment aussi attachée à l’égalité qu’elle le prétend, pourrait-elle arrêter de truquer tout le concours en faveur d’Oxbridge et le limiter à une inscription par université, quand Amol Rajan prendra le relais ?

Soixante ans de manipulation élitiste semblent assez longs.

De belles idées sportives

CLINTON MORRISON : « Tout ce que Maddison doit faire maintenant est de reprendre la forme de la saison dernière dans cette saison. Ce qu’il a fait.

Jamie Carragher: “Tottenham a été complètement dominé par les Spurs.”

Karen Carney: “Les quatre premiers de Sterling et Mount n’ont donné aucun temps aux Spurs.”

Mark Hughes : “C’était une décision bien préparée et cela prouve qu’il est bon de faire quelque chose de façon impromptue.”

(Compilé par Graham Wray)

L’EXPERT de la semaine ? Le vétérinaire de This Morning, le Dr Scott Miller, qui a dit à une femme avec un chat excité: “Je suis désolé de dire cela, mais il existe une chose telle que la masturbation animale et ce que je suggérerais, pour arrêter cela et le rendre moins agréable, est un petit jet d’eau.”

Et si cela ne fonctionne pas, essayez de diriger le petit jet d’eau vers le chat.

Télévision Or

BRILLANT Nicola Walker fait de son mieux avec tous les silences sur le mariage de BBC1.

Darrell D’Silva volant le tonnerre de Van der Valk en tant que pathologiste Hendrik Davie.

Afghanistan: Getting Out, très accablant mais impartial, de BBC2.

Et le passage parfaitement chronométré de Chris Eubank sur Celebrity MasterChef, portant un tablier sur Jodhpurs, un costume en tweed et son insigne de shérif. Une journée n’aurait pas suffi. Trois, il serait devenu un emmerdeur. Deux c’était parfait.

Le passage de Chris Eubank sur Celebrity Masterchef était parfaitement chronométré Crédit : BBC/Shine TV

Grands mensonges télévisés et délires du mois

LES Jeux du Commonwealth, Jermaine Jenas : “Tout se résume à la gymnastique rythmique qui, croyez-moi, est incontournable.”

Are You The One : Royaume-Uni, Sapphia : “Je pense que je suis belle et je suis hilarante et si je suis brutalement honnête, je pense que je suis incroyable.”

Et The Big Breakfast, Denise van Outen à Mo Gilligan et AJ Odudu : “C’est l’une de ces émissions sur lesquelles vous vous souviendrez et souriez.” 🙁

Compare et nuance

LA dernière étape, vendredi, Adam Hills: “Quand cette course a commencé, je pensais que Rishi Sunak pourrait faire un bon Premier ministre car il semblait avoir un plan économique solide.”

Ce qu’Adam Hills de The Last Leg a réellement dit au début de la course au Premier ministre : « Rishi Sunak veut réparer l’économie ?

C’est comme aller au restaurant, prendre comme* au buffet, en laissant une critique d’une étoile et en disant: “Il y a autant* au buffet’.

Alors arrêtez de jouer au “courtier honnête”, Adam. Vous êtes un propagandiste de gauche, rien de plus.

Sosie de la semaine

La gagnante de cette semaine est Nancy Dell’Olio de Celebrity MasterChef et Rochelle Hillhurst des ressources humaines

La gagnante de CETTE semaine est Nancy Dell’Olio de Celebrity MasterChef et Rochelle Hillhurst des Ressources humaines. Envoyé par Bailey James.

